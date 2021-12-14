北臉超貴為何一堆人買？眾吐「1關鍵」乖乖掏錢：不後悔
主打戶外裝備、服裝的品牌北臉（The North Face）創立至今50年，商品一直都是許多愛好登山、滑雪的運動家首選，不過近日有一名網友好奇問「北臉為什麼那麼貴啊？」貼文曝光後立即引起熱議，不少內行網友直言：「這些防風外套確實沒有那麼簡單，要同時兼具機能、設計、保暖」、「北臉親身體驗，寒流來二件式一套暖呼呼」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 09:27:16
該名網友今（14）日在PTT貼文，他以「北臉為什麼那麼貴啊？」為題，表示近期看到北臉一件防風衣就要價14000元，即使價格打對折也還是買不下手，讓他驚喊：「北臉為什麼那麼貴啊？真的那麼值嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「一分錢一分貨，北臉品質就好」、「還好吧，品質擺在那裡」、「這些防風外套確實沒有那麼簡單，要同時兼具機能、設計、保暖」、「用料、做工、設計都是一等一的」、「還好吧，才一萬多很便宜了，上山真的超猛不唬爛，狂噴雪一樣暖到不行」、「機能好的衣服都這個價，不喜歡可以去買便宜貨」、「用得到的人就知道一分錢一分貨，防風防水透氣輕便是很難兼顧的」、「北臉親身體驗，寒流來二件式一套暖呼呼」。
另外，也有網友表示，「我在美國買超級便宜」、「日幣，日本買便宜」、「我在美國outlet買北臉外套不到台幣2000」、「我的北臉也是在美國買的，大概四折左右」、「在國外買蠻便宜的，懶得找代購就台灣買」。（編輯：賴禹妡）