當啃老族已10年！大叔曝「真實心聲」嘆：老爸叫我別工作

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原PO說，其實這幾年也是有想出去找工作，但都斷斷續續的做幾個月就離職了；且「老爸前幾天才說，家裡有房有車，等老人家過世之後就是我的，叫我不要再出去找工作，反正也適應不良」，這樣的生活當然是過得去，吃住都是在家裡，偶爾想放鬆就拿生活費出去玩。
「但是這樣的日子真的很廢，同學好幾個都已經工作十幾年，當主管當經理，還有自己創業的，可是我永遠都是一個廢物啃老族」，他表示，若這樣度過一輩子，「真的太垃圾了」，但他不管做什麼工作都適應不良，「討厭被管被唸，老闆講我幾句話就一定要頂嘴回去，人生是不是跟爛泥一樣，該怎麼辦」。
貼文一出，掀起熱議，「你花了10年尋找問題，再花10年發現問題。現在你發現了但也不用擔心了，木已成舟」、「也太爽，但是啃老人生不會很無聊嗎？」、「沒差吧？家裡有錢，又許可不用工作，屌打一堆人了」、「你爸問題也很大，怕你受傷害，只好叫你待在家，你也很聽話」；但也有網友認為，「沒關係啊，反正別人管不了你甚麼，活的開心快樂就好」、「家裡願意接受不用工作那就還好吧，不然在外面工作就比較有意義嗎，也只是當資方的奴隸而已」、「永遠不嫌晚，加油」。
另外，還有網友給出建議，「可以投資理財啊」、「跑外送、創業（小本生意），ex: 賣雞蛋糕或是批發些東西去夜市賣，不然就是自己還有什麼技能可以自己接案」、「雖然我才出社會三年，但我想告訴你人不是一定要有工作才有意義，你也可以接案or經營網路事業之類，你有個愛你的爸爸很幸福」、「自己出去擺攤！跟社會有點連結然後偶爾跟顧客幹話，讓自己有事做就好」、「反正都沒工作有穩定的生活費，可以試著找出興趣或者人生想完成的事」。（編輯：郭佩蓉）