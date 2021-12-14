路上遇「詭異全聯」！女衝進愣：我很好騙 行家揭真面目
全聯福利中心因為其便利且時不時推出許多活動，深受不少婆媽喜愛，也因為營業時間相對傳統市場較長，成為不少上班族下班後的買菜市集。不過，近日就有網友分享自己要去買米，結果看到一間全聯馬上衝進去，沒想到結局神展開，讓人哭笑不得，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 09:47:03
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「想買一包米而已....走進去全聯發現不太對勁，怎麼都是貓狗糧？退出來一看.....怎麼是貓狗福利中心」只見貼出的影片，該間「貓狗福利中心」的顏色設計恰巧與全聯相同，主招牌都是以寶藍色為底，然而其代表圖樣則是都是藍色配紅色加上Logo，如果沒認真看的話，還真的會搞混。
貼文一出，網友紛紛回應「什麼東西啦XD太好笑了吧」、「我看留言才知道不是全聯＝＝真的有像」、「招牌沒注意真的會衝錯店...」、「我真的是快要笑死，好容易衝錯」、「沒看過這間欸，好好笑」、「跟全家的旗艦店有87分像XD」。
另外，也有不少全台各地網友留言「我上次要買刮鬍刀也是停在這間....差點衝進去，我嘉義人」、「我台中這邊的比較小，原本以為是麵包店還咖啡店，結果是賣貓狗糧的」、「之前經過台中也有發現這間欸，沒注意看真的會走進去」、「這間我常去買貓砂啊，逛習慣就好了啦，現在招牌一堆也很像，東西蠻齊全的」。（編輯：張嘉哲）