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進口鮮奶竟可保存90天？網愣：是保久乳嗎　內行曝正解

▲進口鮮奶保存期限高達90天，網友擔心買到保久乳而不是鮮奶。（示意圖／取自unsplash）
▲進口鮮奶保存期限高達90天，網友擔心買到保久乳而不是鮮奶。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-14 10:34:09

牛奶營養價值豐富，是不少民眾家中的必備食品，而知名美式賣場好市多的鮮奶更是架上一補貨就被瘋搶，除了價格便宜的優勢外，進口的鮮奶保存期限高達70或90天，成為了好市多必買清單，但比起台灣鮮奶品牌高出許多的保存期限，也讓不少網友紛紛擔心是否買到保久乳，而實際根據內行的解釋來看，即便是可保存超過2個月，仍然是鮮奶而非保久乳。

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▲原PO貼出的進口鮮乳同樣使用超高溫瞬間殺菌法，卻比台灣品牌保存期限長。（圖／《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲原PO貼出的進口鮮乳同樣使用超高溫瞬間殺菌法，卻比台灣品牌保存期限長。（圖／《Costco好市多 商品經驗老實說》）
根據原PO於《Costco好市多 商品經驗老實說》發問表示，「為什麼在Cotsco 買的進口牛乳可以撐90天，而台灣的品牌頂多撐一個星期？」並且從原PO也在留言區強調，該產品與台灣品牌一樣都是以超高溫瞬間殺菌的方式製成，而品名也確實是「鮮乳」而非「保久乳」。

而根據《上下游》報導，台大動物科技系教授陳明汝表示，超高溫瞬間殺菌是目前國內外鮮乳最常使用的殺菌方法，而隨著乳品工業技術的進步，大多已可將保存期限延長至90天，但前提是從運輸到消費者購買的過程，都要維持在低溫冷藏的環境，才能抑制乳品中的生菌數不會孳生，因此開封後通常也無法食用至90天都不會腐壞，建議仍是要盡快食用完畢。

至於為何同樣的殺菌方法，台灣品牌的鮮乳保存期限卻明顯較短，內行的網友則解釋，「所謂保存期限，並不代表過了這個時間範圍，東西就會敗壞，而是廠商保證在這個時間範圍內食用後出現問題，他們會負責」、「殺菌方式不同但90天保質開封以後，接觸空氣還是只剩7天」。（編輯：鍾怡婷）

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