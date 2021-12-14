進口鮮奶竟可保存90天？網愣：是保久乳嗎 內行曝正解
牛奶營養價值豐富，是不少民眾家中的必備食品，而知名美式賣場好市多的鮮奶更是架上一補貨就被瘋搶，除了價格便宜的優勢外，進口的鮮奶保存期限高達70或90天，成為了好市多必買清單，但比起台灣鮮奶品牌高出許多的保存期限，也讓不少網友紛紛擔心是否買到保久乳，而實際根據內行的解釋來看，即便是可保存超過2個月，仍然是鮮奶而非保久乳。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 10:34:09
根據原PO於《Costco好市多 商品經驗老實說》發問表示，「為什麼在Cotsco 買的進口牛乳可以撐90天，而台灣的品牌頂多撐一個星期？」並且從原PO也在留言區強調，該產品與台灣品牌一樣都是以超高溫瞬間殺菌的方式製成，而品名也確實是「鮮乳」而非「保久乳」。
而根據《上下游》報導，台大動物科技系教授陳明汝表示，超高溫瞬間殺菌是目前國內外鮮乳最常使用的殺菌方法，而隨著乳品工業技術的進步，大多已可將保存期限延長至90天，但前提是從運輸到消費者購買的過程，都要維持在低溫冷藏的環境，才能抑制乳品中的生菌數不會孳生，因此開封後通常也無法食用至90天都不會腐壞，建議仍是要盡快食用完畢。
至於為何同樣的殺菌方法，台灣品牌的鮮乳保存期限卻明顯較短，內行的網友則解釋，「所謂保存期限，並不代表過了這個時間範圍，東西就會敗壞，而是廠商保證在這個時間範圍內食用後出現問題，他們會負責」、「殺菌方式不同但90天保質開封以後，接觸空氣還是只剩7天」。（編輯：鍾怡婷）