冰淇淋一哥不是哈根達斯？內行狂推「這牌」：飛機上必吃
入口即化、甜到心頭，讓人一吃就能感受到幸福的冰淇淋是許多大小朋友最愛的甜點之一，然而市面上冰淇淋品牌眾多，就有網友好奇除了哈根達斯，「哪一牌冰淇淋比較好吃」，貼文一出，內行人狂推1牌子，就是「莫凡彼」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 10:40:05
該名網友在PTT以「莫凡彼 vs 哈根達斯」為題發文，表示這兩家冰淇淋價位都不算便宜，而其中哈根達斯在台灣的知名度很高，就連便利商店也都有賣，因此一般民眾只要想到高級冰淇淋，幾乎都會聯想到哈根達斯。
原PO接著說，不過，「莫凡彼」冰淇淋也不遜色，「以前出國，在國外飛機上或貴賓室常吃到」，而台灣也有莫凡彼，可是好像沒有像哈根達斯那麼多，因此好奇發問「你們覺得哪一家比較好吃？我自己是比較喜歡莫凡彼啦，有出國的回憶跟情懷在」。
貼文一出，多數網友都認同原PO，「莫凡彼薄荷巧克力超強」、「我比較喜歡莫凡彼，但哈根達斯的抹茶好吃」、「莫+1」、「莫好吃」；不過，也有網友表示，「哈根>>>>>>莫」、「哈根+1」、「好喜歡哈根達斯的草莓起司蛋糕口味」、「我男友超級愛莫凡彼，但我覺得兩種都太甜了」。
另外，還有網友推薦其他牌子的冰淇淋，「capatina」、「卡比索」、「 31，最好吃」、「31冰淇淋蠻好吃的」、「只推ben&jerrys」。（編輯：郭佩蓉）