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冬至「4生肖」財運飆漲！貴人雙手送上錢　荷包賺到爆滿

▲塔羅專家小孟老師分享，12生肖豬、狗、虎、馬在冬至後迎來好財運。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲塔羅專家小孟老師分享，12生肖豬、狗、虎、馬在冬至後迎來好財運。（示意圖／翻攝自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-14 10:39:24

冬至（21日）即將到來，為二十四節氣之第二十四個節氣、八大天象類節氣之一，有吃湯圓、祭祖等習俗，塔羅專家小孟老師就透露，有四個生肖在冬至時，財運或貴人運都極佳，甚至能有新的合作機會出現，前途無限光明。 

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▲吉將迎來2022年！虎年生肖運勢Top3，這兩位整年都有吉星加持。（圖／取自pixabay）
▲冬至到來時，有四個生肖財運或貴人運都極佳。（示意圖／翻攝自pixabay）
第四名屬虎 

屬虎的朋友可以好好發揮你們的力量，在工作上會越來越忙碌，有很多合作接案或合夥做生意的機會會突然出現，讓你們驚喜不已，但一定要切記必須謹慎評估，仔細看待自己能夠付出的成本，雖然願景非常美好但是自己不一定能夠負荷，不要勉搶硬撐，也不要因為人情壓力就盲目跟從。 

第三名屬狗 

屬狗的朋友你們要相信自己內心的聲音，而福星高照的你們只要努力耕耘都會有很美好的收穫，投機的心要收斂，好好努力會有一番成果！ 

投資方面：謹慎投資看長遠，不能豪賭。 

第二名屬馬 

屬馬的人貴人運極佳，這會讓你在開拓財路上左右逢源，各種難處理的事情都可以迎刃而解，痛苦難關也能直擊突破！若在生意上遇到瓶頸可以好好跟朋友討論，會有良好的效果，而若有想換工作的朋友這個月可以多請朋友介紹，會有好的機會出現也會遇到伯樂賞識，也許可以打開新的人生道路。 

第一名屬豬 

屬豬的人，你的好人緣會帶給你財富機會，所以若有想要去認識新的交友圈也非常適合喔！在這個月人脈就是你的錢脈！快去約起來！投資方面：宜參考親友意見，會有不錯的項目。 

另外事業順利的你們會開始急起直追，只要努力往前，過去不好的事情都會瞬間拋到腦後，記得需要保持努力開創新機會的心態，就能維持好運繼續成長！（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

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