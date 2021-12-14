天雷勾動地火！最速配「6對星座」曝光　這2位忠誠到永遠

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射手愛自由， 白羊很自我，兩者都喜歡專注於自己的事情，就是這個「讓彼此自由」的特性，白羊和射手相遇時會驚呼根本是天造地設，尤其兩個火象星座都是勇於追求的性格，要不要結婚一句話，不需要彼此猜來猜去。只是白羊執著、射手灑脫，如果兩人都不替對方設想，容易導致生活沒有共識，加上射手是喜歡天馬行空的星座，對到重視執行面的白羊，可能一件簡單小事就會成為兩人爭執的引爆點。
務實打造家庭金牛配魔羯
兩個土象都有著務實的基因， 也都不屬於天生活潑外向的個性，所以金牛遇到摩羯， 通常是認識一段時間的好友、同學、同事關係。這兩個星座在生活共識上一拍即合，就算閃婚也不會出亂子，假如有問題，通常爆點是溝通不良，因為務實的金牛不夠體貼， 體貼的魔羯卻把話都放在心裡。
永遠有話聊雙子配天秤
雙子、天秤都是標準的風象星座，雙子敏銳、聰明、愛新知但善變，遇到事情有時會不夠堅持，天秤聰明、細心、冷靜，外表活潑但內心孤獨，兩人愛上彼此的原因或許就在於雙子多變，天秤喜歡衡量各種選擇，兩人會相當有話聊，生活起來絕不無聊，但對於感情觀念的共識則可能是引爆點，雙子容易質疑穩定的感情，天秤則是忍不住時時替愛人打分數。
忠誠到永遠巨蟹配天蠍
巨蟹重感情、放不下，若遇上極度忠誠的天蠍，兩人愛上對方簡直天雷勾動地火，愛得死去活來。加上巨蟹善於體貼理解別人，剛好天蠍有許多內心小世界可以讓他挖掘，兩人更能走得長久。但兩個水象星座在感情上都比較感性，天蠍的感情強烈敏銳，情緒容易波動變成善妒或記恨，巨蟹則是容易在小問題上糾結，兩個人可能會在遇到問題時，困在情緒中走不出來。
床頭吵床尾和處女配獅子
土象的處女配上火象的獅子，看似不適合，但處女的謹慎小心、有原則，剛好彌補獅子愛高調、性急的缺點，而獅子的開朗、自信，則能成為處女的最佳依靠，所以兩人是以相輔相成的方式成就美麗婚姻，但也因為性格大不相同，處女偶爾要放寬一下自己的標準，才不會讓獅子有太大壓力，獅子則需要多站在處女角度思考，才能了解對方在意的重點或細節。
理性和感性的結合雙魚配水瓶
水象的雙魚愛做夢善良純真，風象的水瓶理性客觀，當兩者碰在一起，最容易發生的是雙魚對水瓶產生崇拜、依賴的心情，而崇拜和依賴，可說是熱情的催化劑，也是美好婚姻的要素。其實，水瓶理性歸理性，但複雜的內心反而容易被單純的雙魚所吸引，這份單純，成為水瓶逃避現實壓力的出口，這也是水瓶愛上雙魚的原因。至於兩人容易遇到的問題，則是當發生爭執時，可能會出現牛頭不對馬嘴的現象。
12星座【婚姻態度】關鍵字
白羊【敢愛敢婚】金牛【美好生活】
雙子【拒絕無趣】巨蟹【守護家人】
獅子【掌控愛情】處女【靜靜生活】
天秤【優雅尊重】天蠍【死心蹋地】
射手【空間至上】魔羯【內斂傾聽】
水瓶【理性談愛】雙魚【童話婚禮】
請同時參考太陽、上升、金星。（編輯：郭佩蓉）
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