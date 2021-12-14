自助餐店賣「隱形牛排」！女夾到傻眼 老饕秒懂破解手法
自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，不過由於菜價浮動或是特殊食材緣故，往往發生客人與店家爭執「價格」的問題。而就有網友分享自己去買自助餐時，不小心夾到「隱形牛排」的菜色，其真面目曝光引發廣大熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 11:06:50
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「是想騙人沒吃過自助餐嗎？今天買這樣90元啦，真的沒有在開玩笑，嚇到一個不行，難道是店員有看到我夾到隱形牛排嗎？我真的完全沒夾主菜啊.....」只見貼出的照片，配菜有高麗菜、花椰菜以及不知名青菜，外加一顆圓形炸物，要價90元。
貼文一出，網友紛紛開酸「這便當賣我五十我真的都不想吃＝＝」、「扯到不行，隱形雞排牛排.....欠檢舉」、「盒子是瑞典進口的，其他不重要」、「米飯是用金箔煮的，沒坑你啦」、「真的無恥到不行，到底要賺多大」、「這樣的菜色, 賣50元我都嫌貴」、「一樣一樣夾起來問價錢，你會發現，白米賣50元」、「一堆賣隱形牛排雞排的啊...我都不想吃自助餐就這個原因」。
另外，也有網友分享不被自助餐坑錢的辦法「價格不合理要求重算，如果數字兜不起來，老闆會很尷尬」、「直接問清楚，90元怎麼算的」、「可以直接問清楚，請他算一次90元怎麼計算，遇過好幾次前後不同的」。（編輯：張嘉哲）