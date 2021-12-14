奴才上廁所！驚見椅子出現「灰色謎樣怪」 網笑翻：ET？
等等，你是哪位啊？又出現什麼新品種生物了嗎？日本一名推主日前分享了一組照片，只見他上完廁所回來後，驚見椅子上出現一「灰色外星人」呆坐在上面，但仔細一看卻讓他哭笑不得，網友看了也噴笑表示：「拍攝者不救嗎？」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 21:30:00
原來這名「灰色外星人」是推主@calatteart家的橘白貓「Pomu（ぽむ）」，另外還有一隻玳瑁貓「Puru（ぷる）」，兩隻貓咪都相當愛撒嬌又黏人。這天推主正去了一趟廁所，沒想到回到座位時竟然發現Pomu鑽進自己的灰色運動服裡，還將自己卡在運動服的袖口處，露出一張相當無奈的小臉，就算怎麼努力想要鑽出來都失敗，生無可戀的模樣讓推主覺得好氣又好笑！
推主帶著哭笑不得的心情出手解救Pomu，沒想到因為在掙脫的過程中，Pomu與衣服頻頻摩擦產生靜電，因此Pomu脫困後整隻貓呈現炸毛的狀態，看起來又更加無辜！推主事後將Pomu的照片分享在網路上，果然吸引許多網友笑翻留言：「不是ET嗎！？」、「新品種的外星喵喵？」、「有夠可愛」、「貓：還拍！快救我出去啦」、「進得去出不來」、「生無可戀了」。（編輯：陳珮瑜）