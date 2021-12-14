洗衣球有bug！男一拆愣：輸洗衣粉 「致命原因」眾認同
近年來「洗衣球」超夯，其發明讓不少家庭主婦洗衣更加省力，小小一顆就能洗完整桶衣服，不過，就有網友發現自己買了洗衣球，卻發現他有其中的缺陷，實際上並不能人人都可以使用，其原因曝光後，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 17:34:44
原PO在臉書社團「團購誰說便宜沒好貨」貼文指出「雖然覺得很荒謬但這是真的，那天第一次買洗衣球回家，一開始用都覺得很不錯，真的大勝洗衣粉、洗衣精，但是直到某天我去運動之後，真的尷尬了.......。」
「因為運動回家之後，滿身汗的衣服就要馬上洗，但是只有洗衣球的我覺得.....用量也太浪費，那一顆算下來也要16元，只能洗一件衣服、一件褲子、內褲跟一雙襪子，我北漂小資族禁不起這樣洗衣服啦！乖乖用回洗衣粉。」
貼文一出，釣出不少苦主紛紛回應「洗衣精派+1，想洗少衣服都不行」、「家裡衣服超少的真的不適合，洗衣球太浪費，很傷荷包」、「我兒子也是很愛運動，衣服都要買上洗，不然隔天都是鹹魚味，也不適合用洗衣球」、「有運動真的不能用洗衣球，衣服放幾天沒洗又臭又會長細菌.....」。（編輯：張嘉哲）