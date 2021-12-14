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今年泡麵新老大是？網翻出「2碗」太經典：十年一遇等級

▲台灣泡麵品牌眾多，近日有網友分享心目中的「本土廉價湯泡麵王者」，而引來眾多老饕熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲台灣泡麵品牌眾多，近日有網友分享心目中的「本土廉價湯泡麵王者」，而引來眾多老饕熱議。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-14 16:02:05

台灣泡麵近年來市場競爭激烈，除了有越來越多品牌推出外，老牌泡麵也是不斷開發新口味，讓消費者選擇更加多樣。對此，就有一名網友分享心目中的「本土廉價湯泡麵王者」，而引來眾多老饕熱議。

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原PO於PTT八卦板上，表示素飄香麻辣分有袋裝跟碗裝2種款式，「袋裝的沒有乾燥蔬菜包，一個粉、一個油、一塊麵餅，五包裝不到60元，算是本土泡麵中很便宜的了」。不僅如此，他也大推口味贏過市面上不少品牌，「吃起來有夠爽，不加料就已經夠爽，素飄香麻辣，是不是本土廉價泡麵的王者？」

▲網友好奇詢問「素飄香麻辣是本土廉價湯泡麵的王者嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「素飄香麻辣是本土廉價湯泡麵的王者嗎？」（圖／翻攝PTT）
貼文曝光後，隨即引起鄉民們認同留言，「這款我覺得算是今年比較能打的新品」、「真心不騙超好吃」、「真的不錯，有麻辣鍋的感覺，便宜」、「可以說是十年一遇等級的泡麵」、「這款真的新王者！好吃！」、「我都是碗麵，料超多又好吃，根本超商泡麵王者」、「素泡麵一直都很強啊！因為超香的」。

但也有人表示，「過譽啦！還是要加料啊！純吃沒肉味不會滿足」、「沒蔬菜就少60分，一定要碗裝有蔬菜包」、「不錯吃，但有點鹹」、「上次吃了一次，明明就很普」；而留言中亦有老饕大推其他款泡麵，「慘輸Paldo海鮮麵」、「比較愛Paldo海鮮麵」，只能說每個人喜愛的口味不盡相同，自己吃得快樂滿足才是最重要的。（編輯：陳雅雲）

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