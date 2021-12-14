開花了！刺蝟一見零食就「長腳」 網笑：重複看也不厭倦
原來這是「刺蝟花」啊！日本一名飼主家中養了小刺蝟，為了記錄牠們的生活日常，飼主特地開設IG帳號分享牠們可愛的照片和影片。其中一隻名叫「Azuki」非常有趣，平時牠喜歡縮成一坨球，但是只要聞到零食就會「秒開花」！
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 17:32:25
Azuki出生於2016年1月15日，是個活潑的男生，飼主另外還飼養了Azuki的女兒「Monaka」，為了不讓牠們無聊，飼主常常帶牠們出門踏青，還準備許多小道具增添拍照時的趣味，因此牠們每一張照片看起來都相當繽紛又有趣。而Azuki最大的特色就是有一點貪吃，這天飼主為了引誘牠，悄悄拿出零食放在牠面前，只見原本在毛毯上縮成一坨球的Azuki，聞到香氣後突然眼神突然變得「好驚喜」，確認是自己心愛的零食之後，牠圓潤的肚子突然開始「長腳」，原來牠喜歡將後腳縮在肚子裡啦！
由於Azuki的「開花」影片實在太有趣，目前已吸引超過30萬人次觀看，雖然Azuki於2019年過世，但是牠的女兒仍繼承父業繼續為粉絲們帶來歡樂。許多網友看了都忍不住留言：「這是新品種的刺蝟花嗎？」、「慢慢伸出小腳也太療癒了」、「發現零食的before與after表情差好多」、「好羨慕牠躺著就有人餵食」現在一起來看看Azuki的影片吧！（編輯：陳珮瑜）