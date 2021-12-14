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開花了！刺蝟一見零食就「長腳」　網笑：重複看也不厭倦

▲「Azuki」表演「刺蝟開花」的影片受到許多粉絲喜愛。（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
▲「Azuki」表演「刺蝟開花」的影片受到許多粉絲喜愛。（圖／IG帳號hedgehog_azuki）

編輯中心/綜合報導

2021-12-14 17:32:25

原來這是「刺蝟花」啊！日本一名飼主家中養了小刺蝟，為了記錄牠們的生活日常，飼主特地開設IG帳號分享牠們可愛的照片和影片。其中一隻名叫「Azuki」非常有趣，平時牠喜歡縮成一坨球，但是只要聞到零食就會「秒開花」！

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▲Azuki是一隻帥氣的小刺蝟。（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
▲Azuki是一隻帥氣的小刺蝟。（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
▲飼主經常帶牠出門踏青旅遊，還準備許多小道具替牠拍照。（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
▲飼主經常帶牠出門踏青旅遊，還準備許多小道具替牠拍照。（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
▲女兒「Monaka」也跟Azuki一樣擁有許多粉絲愛戴。（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
▲女兒「Monaka」也跟Azuki一樣擁有許多粉絲愛戴。（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
Azuki出生於2016年1月15日，是個活潑的男生，飼主另外還飼養了Azuki的女兒「Monaka」，為了不讓牠們無聊，飼主常常帶牠們出門踏青，還準備許多小道具增添拍照時的趣味，因此牠們每一張照片看起來都相當繽紛又有趣。而Azuki最大的特色就是有一點貪吃，這天飼主為了引誘牠，悄悄拿出零食放在牠面前，只見原本在毛毯上縮成一坨球的Azuki，聞到香氣後突然眼神突然變得「好驚喜」，確認是自己心愛的零食之後，牠圓潤的肚子突然開始「長腳」，原來牠喜歡將後腳縮在肚子裡啦！

▲這天Azuki躺在毯子上發呆，縮成一顆球狀。（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
▲這天Azuki躺在毯子上發呆，縮成一顆球狀。（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
▲飼主悄悄地將零食拿到牠的面前……（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
▲飼主悄悄地將零食拿到牠的面前……（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
▲Azuki：什麼？有好吃的？（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
▲Azuki：什麼？有好吃的？（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
▲Azuki漸漸伸出左腳……（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
▲Azuki漸漸伸出左腳……（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
▲接著右腳也伸出來，「開花」完成！（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
▲接著右腳也伸出來，「開花」完成！（圖／IG帳號hedgehog_azuki）
由於Azuki的「開花」影片實在太有趣，目前已吸引超過30萬人次觀看，雖然Azuki於2019年過世，但是牠的女兒仍繼承父業繼續為粉絲們帶來歡樂。許多網友看了都忍不住留言：「這是新品種的刺蝟花嗎？」、「慢慢伸出小腳也太療癒了」、「發現零食的before與after表情差好多」、「好羨慕牠躺著就有人餵食」現在一起來看看Azuki的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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