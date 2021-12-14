宜蘭名產結合家鄉醬料 印尼新住民勇奪料理競賽第2名
《四方報》報導，印尼籍新住民鄭安娜女士在社團法人宜萱婦幼關懷協會的鼓勵及扶持下，參加〈我們一家人Taiwan Bravo!〉節目所舉辦的「新住民創意料理競賽」，並於臺北市桂冠窩廚房舉辦全國總決賽，以「心心相印 越幸福」為主題，利用宜蘭名產「一串心」，使用宜蘭在地鴨賞、糯米腸、香腸、小黃瓜、番茄及芭樂等食材，結合臺灣五味醬、印尼家鄉的沙嗲醬及泰式醬等獨家創意秘方，深受專業評審的青睞及好評，最後代表宜蘭縣脫穎而出，成功獲得這次全國創意美食料理大賽第二名的佳績。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-14 19:14:53
鄭安娜來自印尼西加里曼丹山省，幼年家境生活困苦，身為長女的她一邊打零工，一邊照顧家中6個弟妹。18歲透過親友介紹與先生認識，懷抱著美好憧憬遠嫁臺灣，詎料來臺後家庭產生巨變，需由安娜一肩扛起照料家庭的重擔。為了養家餬口謀生計，2016年2月底安娜開始在冬山夜市販賣雞蛋糕及宜蘭傳統小吃「一串心」作為家庭經濟收入，所幸家中2個孩子十分貼心，協助照料家務，學業表現傑出，更是支持安娜一路走來的依靠及力量。
為了讓廚藝再精進，安娜平日努力工作，假日則參加烘焙課程，2018年獲得移民署舉辦「新住民及其子女築夢計畫」補助，並購置烤箱與模具等專業器具，經過6個月的辛勤努力與準備，讓自己的廚藝再升級，終於皇天不負苦心人，在這次一舉拿下全國大賽第2名的佳績。安娜滿懷感激地表示，謝謝移民署給予她發揮廚藝的舞臺，也謝謝宜萱婦幼關懷協會一路扶持。
這次競賽選用宜蘭名產「一串心」，並搭配臺灣、泰國及印尼等醬料作為題材，展現酸甜苦辣的人生滋味以及思念印尼的家鄉味道，更藉一串心料理呈現「不分你我、心心相印，展現多元民族融合，彼此心連心」的深遠意義。宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，安娜勇敢、樂觀開朗且不向逆境低頭，展現出不屈不撓的意志力。希望把安娜努力奮鬥的故事分享給更多人，以激勵更多的新住民家庭。