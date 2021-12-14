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邱澤許瑋甯太有緣！2人流年運勢相同　命中注定走入婚姻

▲許瑋甯、邱澤日前公開婚訊。（圖／邱澤臉書、許瑋甯IG）
▲許瑋甯、邱澤日前公開婚訊。（圖／邱澤臉書、許瑋甯IG）

編輯中心/綜合報導

2021-12-14 22:25:34

邱澤、許瑋甯近日在臉書公開婚訊，讓全國都沾染上兩人的喜氣，而根據命理專欄《旺好運》的塔羅老師李靜唯，以塔羅占卜兩人婚姻，抽牌結果出現「金幣侍者正位」，未來如果有小孩，感情會越來越穩定，李靜唯老師也透過兩人的塔羅密碼發現，邱澤跟許瑋甯這對甜密的小夫妻，今年與明年的流年運勢一模一樣，可以堪稱史上最有緣！

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▲邱澤閃婚許瑋甯，在IG按讚人數破百萬。（圖／翻攝許瑋甯IG）
▲邱澤閃婚許瑋甯，在IG公開喜訊後得到眾人祝福。（圖／翻攝許瑋甯IG）
邱澤的塔羅密碼
人格：戰車
靈魂：戰車
愛情：星星
財富：世界
2021流年：正義
2022流年：吊人

李靜唯老師分析，人格靈魂戰車戰車，對應的星座是巨蟹座，所以邱澤是一個非常愛家顧家、渴望有一個完整家庭的男人，戰車戰車的男人事業心和能力都很強，最怕陷入停滯不前原地打轉的狀態。對照他出道初期，一度退出演藝圈，最後在郎祖筠的指導下，演技一飛沖天，最後還奪得台北電影節最佳影帝的肯定，的確是如此。

戰車戰車的男人，多半多情而敏感，也比較情緒化，思緒很難專注，尤其在感情上容易三心二意，外表陽光，內心脆弱，邱澤之前幾乎每拍一部戲就跟戲中女主角傳出感情，除了代表他是個超級發電機之外，最後卻都容易不歡而散，恐怕也跟他內心很難安定下來有關，直到遇到許瑋甯才讓他這顆驛動的心終於安定下來。

邱澤的愛情是星星牌，對另一半的要求比較高，甚至不切實際，所以他過去情史對象都是女神級的，但當理想跟現實差異過大時，內心容易產生很大的失落感，這也是他過去情史常常無疾而終的原因。能夠跟許瑋甯閃婚，想必也是各方面都很契合。

許瑋甯的塔羅密碼
人格：命運之輪
靈魂：命運之輪
愛情：月亮
財富：星星
2021流年：正義
2022流年：吊人

至於許瑋甯，人格靈魂都是命運之輪，李靜唯老師分析，命運之輪的人很相信命運跟緣分，她應該也相信邱澤是她命中註定的真命天子才會願意閃婚，相較於之前跟阮經天之間8年四度被劈腿，情路相對是比較坎坷的，而這跟人格靈魂都是命運之輪，情感比較執著有關。

許瑋甯的愛情牌是月亮，對感情是既期待又怕受傷害，非常沒有安全感，可能也跟父母在她幼小時就離異有關。當她遇到戰車戰車的邱澤，同樣都是多愁善感，渴望有家庭溫暖，對感期缺乏安全感的人，一拍即合，天雷勾動地火，也就不令人意外。

許瑋甯的財富在星星牌，李靜唯老師分析，這代表許瑋甯比較不重視金錢，但非常適合走演藝事業，而邱澤財富牌落在世界，必須是一步一腳印去累積財富，堅持同一跑道才會開花結果，邱澤在演藝圈堅持20年，終於讓大家看到他的演技亮眼，只是財富牌在世界的人，投資理財上要非常小心。

有趣的是，兩人這兩年的流年幾乎一模一樣，2021年都落在正義牌正位，代表兩人就是命中注定要走到一個法律保障的婚姻裡面，至於明年共同走吊人，李靜唯老師分析，這意味著兩人婚後還要經過至少兩年的磨合期，未來如果有新的小生命加入，兩人感情將會越來越好。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲命理專欄《旺好運》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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