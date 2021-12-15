孫東寶是平價牛排王者？老饕曝「關鍵優勢」：業界no.1
平價牛排館在台灣選擇眾多，有夜市類型的露天店家，也有店面型態的連鎖店，因價位經常被拿來做比較。近日，就有民眾發問，有沒有哪一家消費水平相等的平價牛排館能贏過孫東寶？貼文一出，許多老饕出面指出孫東寶的「關鍵優勢」無人能敵，那就是濃湯跟乾淨度是平價牛排業界的no.1。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 10:49:51
根據原PO於《PTT》表示，近年來看到孫東寶開得滿街都是，口味有人喜歡有人不喜歡，而它也經常被拿來跟夜市牛排做比較，但原PO則認為孫東寶贏過夜市牛排，但相同型態的經營方式以及價位，還有人从眾、厚切、夯等可以選擇，好奇網友們有覺得150元至300元價位的店家，有哪一間贏過孫東寶嗎？
貼文一出，許多老饕指出孫東寶的優勢，「考慮到乾淨價格服務等等，孫還真是最強的」、「濃湯光料就屌打全部」、「他們家只推菲力，然後乾淨無價」「孫東寶就贏在湯吧，牛排覺得沒贏多少」、「孫贏在店面+冷氣+相對乾淨」。
但也有不少網友持反對意見，「單論食物還滿多夜市牛排不輸他」、「孫東寶很看店，有的好吃有的很糟糕」、「孫東寶的我都點牛排，但整個肉處理過度根本吃不出啥肉」、「牛排的口感有點軟爛，口味是醃料的味道」、「孫東寶麵不行」。（編輯：鍾怡婷）