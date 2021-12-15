好市多六日人多！媽曝平日「黃金時段」最好逛：除了這天
美式賣場「好市多Costco」深受台人喜愛，其店內商品不僅應有盡有，還時常祭出各式優惠，因而吸引許多民眾前往採購；對此，就有一名女網友表示自己很喜歡平日逛好市多，因為人比假日少太多，不過貼文一出，也有網友提醒「最好要避開禮拜一」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 11:30:40
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示不知道有沒有人跟她一樣，喜歡「平日早上」逛賣場，因為假日的人潮實在太可怕了，「趁著年底還有一些特休假，利用放假時間來輕鬆逛賣場、補補貨」。
貼文一出，掀起熱議，「剛從中和店回來，非假日人就一堆了，很難想像假日有多擠」、「我也都是平日早上去，假日除非不得已，不然很少去的，太多人了」、「我也是，而且假日常常東西都沒有了」、「平日+1，未必是早上」、「有些上班族沒辦法平日去，只能跟人擠假日了！以為上班族很愛跟人擠嗎」、「平日+1」。
其中，也有一名專業網友透露逛好市多的最佳「黃金時段」，「平日上午最好，最好10點到10點半出門，大概11點左右到好市多。先去飲食部吃凱薩沙拉當早午餐，吃完了，再進去慢慢逛」。
另外，也有網友提醒，雖然平日人比假日少，但「禮拜一」早上人潮也是不少，若真的怕人擠人，最好避開這一天，「星期一早上特多人，都快跟假日差不多了，覺得是特價第一天，搶買東西」、「星期一換檔人比較多」、「平日人潮其實也滿可怕」、「沒有喔，平日上午人也很多，我被呼攏開車過去好幾次」。（編輯：郭佩蓉）