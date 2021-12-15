豪宅秘書月薪30K！她做3天想離開 內行急勸：留下過超爽
找到一份薪水高、發展性好的職位，一直是上班族的共同願望。就有位女網友目前在南部擔任「豪宅秘書」，試用期月薪為28K，但做了3天後因為一些因素她打算離開，但經理卻立刻提出加薪條件，另外也有過來人建議多待一陣子，並分享自身經歷「是個好職缺」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 11:23:32
原PO在論壇Dcard上發文提到「最近在南部的豪宅當秘書，就是幫忙住戶大小事、做餐點，後來去試了三天，覺得晚班太晚回家，還有休假的問題，就決定先不去了」但案場的經理就立刻打給她，認為原PO做得不錯，若願意留下，一個月後就調薪至3萬。
這條件也讓原PO開始猶豫「我自己應徵之前就知道這個工作是過渡期，如果之後想做別的，又什麼都不太會，但南部三萬又比較高，現在在考慮到底要不要先做呢？」
貼文曝光後立刻有過來人分享經驗談「我之前也有做過豪宅秘書也是南部的，其實很多豪宅都是跳板，如果你的案場是真豪宅的話，當初我要離職，至少有三個住戶都是老闆來挖角我」、「豪宅秘書我是覺得蠻好玩的，跟貴婦聊天，她們還會送一堆食物跟東西給你，還有穿膩的名牌衣，記住他們的喜好跟眉角，有禮貌嘴巴甜一點，還年輕的話當個過渡期工作，我覺得輕輕鬆鬆」、「之前做蠻多年的，會認識很多各行業的人， 有時候會是一個跳板哦，可以試試看」、「我朋友也有做豪宅秘書，比起其他不需要什麼專業的相比，算是滿穩定、好存錢的職缺」、「北部的豪宅秘書大概32-36K，更高的也有，工作內容跟你現在差不多，如果是大社區做起來是真的蠻累的，推薦找戶數少的」、「豪宅秘書會被挖角倒是真的，我媽的秘書就是天天遇到，最後挖來做秘書，一個月給五萬」。（編輯：潘毅）