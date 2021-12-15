外送員接訂單驚「地址怎是我家」！真相曝光氣瘋：夠沒品

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原來，外送員與這名客人碰巧住在同一棟大樓，但客人疑似是不想讓外送員得知自己家中的「真正地址」，就隨便填寫鄰居的地址，豈料這位「鄰居」，剛好就是送餐的外送員。
原PO當下看到「自家地址」超傻眼，看見客人傳訊息說「給警衛就好」，便直接問「需要我幫忙送到7樓嗎？我有31-7F的鑰匙喔」，沒想到對方卻不敢回應，也讓他氣得向系統反應「送餐地址是我家，但不是我家人訂餐，客人說放警衛室，不敢接我電話」，而系統也回應「已經幫你備註了，辛苦了，祝行車平安」。
貼文一出，網友全傻眼，「到現在我還是不懂用別人家地址訂餐到底是有什麼意義」、「大概是你鄰居不想讓外送員知道他家地址:)」、「天底下真的是巧合」、「不想要讓人家知道他的正確地址，隨機填一個？」、「很多啊，自認美女怕遇到變態」、「很多社區客人都這樣，他們想說都是一樓取餐，就打主要大樓號碼然後刷卡放管理室」。
也有不少網友歪樓，紛紛表示，「綠綠的」、「確定不是你家人訂的喔」、「你還不快點去陽台看看是不是掛著一個沒穿衣服的男人」、「頭上發光」；不過，也有網友提醒原PO要多注意，「這個你要注意欸，他有你家地址跟手機之類的個資」、「連樓層都一樣？」，對此，原PO也回應「非常確定，地址完全一樣，他在躲我，我也躲起來查看是哪一戶，發現是我樓下的」。（編輯：郭佩蓉）