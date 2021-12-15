公投關鍵3天　朱立倫桃園黨慶全力催票

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國民黨桃園市黨部今天舉辦127周年黨慶活動，朱立倫率副秘書長江俊霆及組發會主委許宇甄出席，桃園市議長兼主委邱奕勝還有黨籍立委、市議員及黨工職共近千人出席，青年黨員高唱我的未來不是夢讓全場氣氛熱烈不已，朱立倫並擔任青年新入黨宣誓監誓人，更讓黨慶活動進入高潮。
朱立倫致詞時嚴厲抨擊民進黨為了公投不擇手段，為了政黨及政權之私，竟然要求根據公投結果做獎勵辦法，完全背離民意。而且4大公投，沒有一項是為個人或為了國民黨，公投就是由人民決定，什麼是對什麼是錯，什麼是應該做的，什麼是不應該做的。
朱立倫說，國民黨與人民站在一起，4個都同意，只有鴨霸的民進黨及政府，忘了民眾的心聲及民主的精神，更惡劣的是，用政府的資源站在人民的對立面，世界上沒有民主國家是這樣做的，政府應該中立，傾聽民意，讓民眾展現民意。「為了台灣好及為了民主、經濟、環保、健康」朱立倫呼籲，12月18日大家一定要出門投票，國民黨也會堅定立場，做好在野黨應盡的堅持，跟民眾站在一起。
邱奕勝也批評民進黨，公投是人民權利，但沒有想到國家領導人，用人民繳納稅金對抗人民，同時背離了自己的承諾及政策，民意聽不下去，變成一黨獨大。邱奕勝說，為了民生、市民健康，大家都應站出來，對抗龐大的國家機器，12月18日，大家一定要讓公投通過，今天的努力，明天子孫會感謝我們4個都同意的堅持。
朱立倫最後強調，目前全力拚公投，有關於明年選舉布局及安排，都等公投後再說，邱議長責任心很重，希望明年布局能更完善，他稱讚邱奕勝是一位很好的議長及主委，是桃園重要領導人，同時也為邱議長成為民進黨網軍人格謀殺對象叫屈。