男剛掏4百萬買房！女方突喊「小聘改大聘」 眾狂勸快逃
結婚除了需要男女主角同意外，該如何讓雙方家長都滿意更是困難。就有位男網友無奈表示，自己剛花費4百萬買房，女方家長卻突然針對「聘金」變卦，詳細經過也引起網友議論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 16:54:36
原PO在臉書《靠北女友my girl》上發文提到「明年要準備結婚了，一開始女方家長說好小聘12萬就好，後來變卦改成大聘66萬，可是我已經拿不出來這筆錢，我的積蓄大多付頭期款316萬跟117萬的裝潢費了，目前只剩下50萬的存款」。
原PO也向女友私下求助，可否幫忙向娘家溝通改回小聘，這樣自己還能負擔。沒想到女方一口回絕並表示「聘金最後會回到我手上，我再拿來買家電跟家具」。
但原PO早已規畫好「家電跟家具我已經算在裝潢費裡面，也都付款準備到貨，根本不用再購買了」，但女友依舊堅持要拿大聘。這讓他不禁感慨「真的好煩惱，為何女友就是不能體諒一下。有點不想要結婚，乾脆換個對象好了」。
不少網友看完後也紛紛力挺「出爾反爾以後只會層出不窮，分了吧，房子自己住多好」、「你還沒娶，她家人就已經這樣了，以後這樣顛顛倒倒的鳥事只會更多」、「還沒過門就那麼不會體諒， 真替你未來荷包捏把冷汗」、「婚前不懂得體諒，更別奢望婚後」、「現代還有人在收聘金喔」。（編輯：潘毅）