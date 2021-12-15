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一日之計在於晨！早上「4禁忌」可別做　將影響整日運勢

▲命理專家分享，4件事若在早上進行，可能會導致一整天運勢不佳。（示意圖／取自unsplash）
▲命理專家分享，4件事若在早上進行，可能會導致一整天運勢不佳。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-15 17:33:52

俗話說「一日之計在於晨」，每一天都是全新的開始，因此早晨更是特別重要。早上若過得好，心情也會更加開朗，那麼接下來一整天心情也比較不容易受影響，而根據命理專家艾菲爾老師分享，4禁忌行為可千萬別在早上做，否則容易影響自身一整天的運勢。

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▲命理專家提醒，可別一早就向他人借錢。（示意圖／取自unsplash）
▲命理專家提醒，可別一早就向他人借錢。（示意圖／取自unsplash）
1丶一大早就向人借錢

有時也不見得真的沒錢，只是忘了帶錢包，就順便和朋友借一點錢付帳。但若是你一大早就腦袋不清楚，忘記帶錢包出門，這樣接下來一整天也很有可能同樣迷迷糊糊丶忘東忘西，會導致做起事來不順手丶或進度遲緩，那麼整天的心情當然也不會好到哪去。

2丶早上別去退貨換貨

有時趕著上班，就想利用早上空擋，去店面退換貨品，但其實生意人忌諱一大早接觸這事，會認為這樣是讓店破財，走衰運。所以，早上去退換貨店家一般都沒好臉色，若一早就遇到店家不給好臉色，也會給自己帶來一天的壞心情。

3丶一大早罵人或吵架

罵人屬於惡念，一大早罵人，惡念最易反彈。更容易讓家庭不和睦，損害自己的運氣。而一早若是和別人吵架，一定會影響到自己的心情，所謂一日之計在於晨，早上心情就不好了，接下來一整天運氣會怎會好。

4丶一大早就掉眼淚

有時難免碰上不開心的事情，或是一大早就看些愛情劇，讓自己哭得一把鼻涕一把眼淚的，但最好不要一大早就掉眼淚，除了影響自己的心情，更會破壞自己的氣場。一大早就哭，就好像大年初一哭泣一樣，一天才剛開始，就心情鬱悶，那麼接下來一整天也難有好事發生。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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