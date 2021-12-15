一日之計在於晨！早上「4禁忌」可別做　將影響整日運勢

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有時也不見得真的沒錢，只是忘了帶錢包，就順便和朋友借一點錢付帳。但若是你一大早就腦袋不清楚，忘記帶錢包出門，這樣接下來一整天也很有可能同樣迷迷糊糊丶忘東忘西，會導致做起事來不順手丶或進度遲緩，那麼整天的心情當然也不會好到哪去。
2丶早上別去退貨換貨
有時趕著上班，就想利用早上空擋，去店面退換貨品，但其實生意人忌諱一大早接觸這事，會認為這樣是讓店破財，走衰運。所以，早上去退換貨店家一般都沒好臉色，若一早就遇到店家不給好臉色，也會給自己帶來一天的壞心情。
3丶一大早罵人或吵架
罵人屬於惡念，一大早罵人，惡念最易反彈。更容易讓家庭不和睦，損害自己的運氣。而一早若是和別人吵架，一定會影響到自己的心情，所謂一日之計在於晨，早上心情就不好了，接下來一整天運氣會怎會好。
4丶一大早就掉眼淚
有時難免碰上不開心的事情，或是一大早就看些愛情劇，讓自己哭得一把鼻涕一把眼淚的，但最好不要一大早就掉眼淚，除了影響自己的心情，更會破壞自己的氣場。一大早就哭，就好像大年初一哭泣一樣，一天才剛開始，就心情鬱悶，那麼接下來一整天也難有好事發生。（編輯：鍾怡婷）
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