懂用！奴才換熱水袋 回頭見「鴕鳥生物」笑：PP不冷？
原來熱水袋會長尾巴啊！天氣一變冷各種保暖器具都紛紛出籠，除了一些家中常見的暖風扇等電器用品以外，可隨身攜帶的小物也相當受到歡迎。日本一名網友因為天氣冷，日前拿出熱水袋替自己暖暖身子，沒想到卻發生哭笑不得的一幕！
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 20:12:50
原來這天推主雖然待在家裡，但仍然覺得好冷，因此拿出前一天已使用的熱水袋，並拿出裝在橘色布袋裡的熱水壺，到廚房更換熱水。沒想到回來時，發現熱水袋竟然「自主膨脹」，當下推主覺得很奇怪，但是仔細一看發現袋子竟然長了一條「尾巴」！
原來這是推主養的貓咪「小豆」，發現推主拿出熱水袋後，竟然將自己塞進去，只是袋子似乎比小豆的身體小，因此屁屁與尾巴都露了出來！推主也笑說，小豆平時精力充沛又活潑好動，個性有一些天真無邪，也相當愛吃，只是天氣變冷之後，牠總是窩在靠近暖爐或是鑽進被子裡睡覺，也許是發現剛拿出來的熱水袋還有餘溫，因此才鑽進去「保溫」啦！
網友看了照片都忍不住笑說：「都是熱水袋太小了」、「原來有鴕鳥啊」、「喵牌熱水袋，不須加熱水只需加罐罐」、「PP不會冷嗎？」、「冬天要捕貓拿出熱水袋就對了」。（編輯：陳珮瑜）