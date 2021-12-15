COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

只見過110次！「冥河水母」現身　頭戴紅光觸手達10公尺

▲美國MBARI日前在深海裡發現罕見的「冥河水母」！（圖／翻攝自FB帳號MBARI）
▲美國MBARI日前在深海裡發現罕見的「冥河水母」！（圖／翻攝自FB帳號MBARI）

編輯中心/綜合報導

2021-12-15 21:18:20

近日因為一段台語配音影片「歸剛欸」而掀起水母迷因熱潮，不過你知道在海洋深處，有一種巨大的「冥河水母Stygiomedusa Gigantea」正存在我們的地球上嗎？日前美國蒙特雷灣水族館研究所（MBARI，Monterey Bay Aquarium Research Institute）在深海中捕捉到牠的身影，罕見畫面曝光！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲冥河水母過去也只被目擊過110次，非常罕見。（圖／翻攝自YT帳號MBARI）
▲冥河水母過去也只被目擊過110次，非常罕見。（圖／翻攝自FB帳號MBARI）
根據《Science Alert》報導，MBARI從事深海研究已有34年，日前研究員在加州蒙特利灣的海域中操作深海無人遙控潛水機時，在大約975公尺的深海處發現一隻「冥河水母」的身影。根據MBARI表示，自從1899年第一次發現冥河水母以來，至今僅被人類目擊過110次，而MBARI在過去30多年的深海研究中，儘管已向海裡放置數千次的潛水機，也僅僅看過9次，因此能得知冥河水母的出現是有多麼罕見以及珍貴！

▲這次MBARI發現的冥河水母，頭部直徑約1公尺寬，觸手約10公尺長。（圖／翻攝自YT帳號MBARI）
▲這次MBARI發現的冥河水母，頭部直徑約1公尺寬，觸手約10公尺長。（圖／翻攝自FB帳號MBARI）
▲冥河水母只有四條長長的觸手，由於觸手並沒有帶刺，研究員推測牠們覓食時可能是利用觸手「捕捉」獵物。（圖／翻攝自YT帳號MBARI）
▲冥河水母只有4條長長的觸手，由於觸手並沒有帶刺，研究員推測牠們覓食時可能是利用觸手「捕捉」獵物。（圖／翻攝自FB帳號MBARI）
MBARI也表示，這次拍到的冥河水母，是操作員在975公尺深海處偵測到不明震動時，才發現有一隻頭部直徑約寬3.3 英尺（1公尺）、4條長長的觸手大約有33 英尺（10公尺）長，巨大的頭部內帶有紅色的亮光。冥河水母也被認為是世界上最大的水母，由於相當少見，過去曾有團隊曾試圖將冥河水母撈上岸，但因為水壓關係，在離開水面時卻變成「凝膠狀黏液」，研究不易，因此目前只得知牠們以深海為棲地，主要食物可能以浮游生物以及小型魚類為主，未來還會繼續在深海研究牠們，現在一起來看看冥河水母珍貴的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
歷年哪一組韓流元旦戀人最吸睛？

歷年哪一組韓流元旦戀人最吸睛？

繼續作答
即時
推薦閱讀