只見過110次！「冥河水母」現身 頭戴紅光觸手達10公尺
近日因為一段台語配音影片「歸剛欸」而掀起水母迷因熱潮，不過你知道在海洋深處，有一種巨大的「冥河水母Stygiomedusa Gigantea」正存在我們的地球上嗎？日前美國蒙特雷灣水族館研究所（MBARI，Monterey Bay Aquarium Research Institute）在深海中捕捉到牠的身影，罕見畫面曝光！
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 21:18:20
根據《Science Alert》報導，MBARI從事深海研究已有34年，日前研究員在加州蒙特利灣的海域中操作深海無人遙控潛水機時，在大約975公尺的深海處發現一隻「冥河水母」的身影。根據MBARI表示，自從1899年第一次發現冥河水母以來，至今僅被人類目擊過110次，而MBARI在過去30多年的深海研究中，儘管已向海裡放置數千次的潛水機，也僅僅看過9次，因此能得知冥河水母的出現是有多麼罕見以及珍貴！
MBARI也表示，這次拍到的冥河水母，是操作員在975公尺深海處偵測到不明震動時，才發現有一隻頭部直徑約寬3.3 英尺（1公尺）、4條長長的觸手大約有33 英尺（10公尺）長，巨大的頭部內帶有紅色的亮光。冥河水母也被認為是世界上最大的水母，由於相當少見，過去曾有團隊曾試圖將冥河水母撈上岸，但因為水壓關係，在離開水面時卻變成「凝膠狀黏液」，研究不易，因此目前只得知牠們以深海為棲地，主要食物可能以浮游生物以及小型魚類為主，未來還會繼續在深海研究牠們，現在一起來看看冥河水母珍貴的影片吧！（編輯：陳珮瑜）