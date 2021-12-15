眼神死！奴才抱主子跳勁舞 牠「眼神無奈」：要玩多久？
所謂貓善被奴欺，這主子好無奈啊！日本一名飼主養了一隻橘白貓「Rin（リンちゃん）」，個性淡定的牠平時總是懶散地在家裡四處躺，但是這天被奴才逮住後，竟抱著牠在鏡頭前擺動手腳「跳勁舞」，網友看了都忍不住笑說：「主子一臉好厭世！」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 22:40:18
其實Rin的個性天生溫和又慵懶，飼主為牠特別開設的影音帳號中，幾乎都是牠坐著躺著的身影，但是身為奴才怎能讓主子天天這麼無聊？因此從某一天開始，飼主經常抱著Rin一起在鏡頭前「跳舞」，無論是哪一種曲風都難不倒Rin。這天奴才又抱著牠跳著「手部舞蹈」，只見牠任由奴才擺布，不管要做任何動作牠都極力配合，唯獨牠那「厭世眼神」從頭到尾都沒變，看起來相當無奈！
Rin的影片分享才短短2個多月，目前已累積超過180萬人次觀看，許多網友看了都忍不住笑噴表示：「生無可戀了」、「要多厭世才會這麼無奈」、「為了罐罐只能忍」、「貓：好了沒？還要玩多久啦？」、「好喜歡牠的眼神」、「牠一定覺得人類很無聊」如果大家喜歡看Rin跳舞或是厭世臉，不妨去追蹤一下牠的帳號，現在一起來看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）