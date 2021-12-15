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眼神死！奴才抱主子跳勁舞　牠「眼神無奈」：要玩多久？

▲日本一隻橘白貓無奈被迫與奴才「跳勁舞」。（圖／翻攝自TikTok帳號__rinchan__）
▲日本一隻橘白貓無奈被迫與奴才「跳勁舞」。（圖／翻攝自TikTok帳號__rinchan__）

編輯中心/綜合報導

2021-12-15 22:40:18

所謂貓善被奴欺，這主子好無奈啊！日本一名飼主養了一隻橘白貓「Rin（リンちゃん）」，個性淡定的牠平時總是懶散地在家裡四處躺，但是這天被奴才逮住後，竟抱著牠在鏡頭前擺動手腳「跳勁舞」，網友看了都忍不住笑說：「主子一臉好厭世！」。

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▲「Rin」是一隻個性相當溫順的貓咪。（圖／翻攝自TikTok帳號__rinchan__）
▲「Rin」是一隻個性相當溫順的貓咪。（圖／翻攝自TikTok帳號__rinchan__）
▲牠最喜歡的就是在家裡四處躺，思考貓生。（圖／翻攝自TikTok帳號__rinchan__）
▲牠最喜歡的就是在家裡四處躺，思考貓生。（圖／翻攝自TikTok帳號__rinchan__）
其實Rin的個性天生溫和又慵懶，飼主為牠特別開設的影音帳號中，幾乎都是牠坐著躺著的身影，但是身為奴才怎能讓主子天天這麼無聊？因此從某一天開始，飼主經常抱著Rin一起在鏡頭前「跳舞」，無論是哪一種曲風都難不倒Rin。這天奴才又抱著牠跳著「手部舞蹈」，只見牠任由奴才擺布，不管要做任何動作牠都極力配合，唯獨牠那「厭世眼神」從頭到尾都沒變，看起來相當無奈！

▲這天Rin坐在奴才大腿上，在鏡頭前跳舞……（圖／翻攝自TikTok帳號__rinchan__）
▲這天Rin坐在奴才大腿上，在鏡頭前跳舞……（圖／翻攝自TikTok帳號__rinchan__）
▲不管奴才怎麼照個音樂節奏擺動牠的小手手，牠都全程配合，只是眼神相當無奈！（圖／翻攝自TikTok帳號__rinchan__）
▲不管奴才怎麼按照音樂節奏擺動牠的小手手，牠都全程配合，只是眼神相當無奈！（圖／翻攝自TikTok帳號__rinchan__）
▲Rin：啊是好了沒？還要玩多久？可以吃罐罐了吧？（圖／翻攝自TikTok帳號__rinchan__）
▲Rin：啊是好了沒？還要玩多久？可以吃罐罐了吧？（圖／翻攝自TikTok帳號__rinchan__）
Rin的影片分享才短短2個多月，目前已累積超過180萬人次觀看，許多網友看了都忍不住笑噴表示：「生無可戀了」、「要多厭世才會這麼無奈」、「為了罐罐只能忍」、「貓：好了沒？還要玩多久啦？」、「好喜歡牠的眼神」、「牠一定覺得人類很無聊」如果大家喜歡看Rin跳舞或是厭世臉，不妨去追蹤一下牠的帳號，現在一起來看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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