羽絨衣沒退流行？台灣爸媽敲碗「這設計」 UNIQLO都跟進
不少網友發現，以往冬天路上常見許多人穿著羽絨外套保暖，但近幾年卻越來越少人穿，還直言只有機車族最愛穿，因為騎車真的穿上羽絨衣就不怕冷，想要把羽絨衣穿得帥氣又美其實有撇步。事實上，《NOWnews今日新聞》採訪台灣人最喜歡的UNIQLO，官方透露不只成人羽絨單品在台灣相當熱銷，備受好評到還敲碗成功，讓日本特製新商品！
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-18 09:01:00
日本UNIQLO回應台灣廣大爸爸媽媽的需求，首度推出特級極輕羽絨童裝全系列款式，銷售成功後，今年又再設計與成人同款的特級極輕羽絨連帽外套，讓一家人可以穿上親子裝一起出門。官方證實，是為台灣需求而誕生的特別設計。
官方透露。父母最在乎孩童冬日生活需求，分別是好動、舒適、保暖3大面向，因此特別朝超輕量、超防水、超實用、超百搭、超方便5大機能再精進，且童裝特級極輕羽絨連帽外套，採可拆式連帽設計，可一衣兩穿，內側還貼心設計出上學必備的姓名標籤，幫爸媽解決孩子常常搞丟衣物的煩惱。
童裝特級極輕羽絨背心的下擺則採鬆緊帶設計，不只能防冷風從腰間灌入，更附有拉鍊防護設計，讓下巴不會碰觸到拉鍊受傷。而且業者還透露，即使是童裝款，羽絨含量高達90%與大人款相同。且都附有收納袋，一家大小一起穿出門也不用擔心收納問題。