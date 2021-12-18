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羽絨衣沒退流行？台灣爸媽敲碗「這設計」　UNIQLO都跟進

▲很多人以為近幾年已經越來越少人愛穿羽絨衣？事實上，UNIQLO透露羽絨單品在台灣相當熱銷，敲碗成功讓日本特製新商品！（圖／UNIQLO提供）
▲很多人以為近幾年已經越來越少人愛穿羽絨衣？事實上，UNIQLO透露羽絨單品在台灣相當熱銷，敲碗成功讓日本特製新商品！（圖／UNIQLO提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-12-18 09:01:00

不少網友發現，以往冬天路上常見許多人穿著羽絨外套保暖，但近幾年卻越來越少人穿，還直言只有機車族最愛穿，因為騎車真的穿上羽絨衣就不怕冷，想要把羽絨衣穿得帥氣又美其實有撇步。事實上，《NOWnews今日新聞》採訪台灣人最喜歡的UNIQLO，官方透露不只成人羽絨單品在台灣相當熱銷，備受好評到還敲碗成功，讓日本特製新商品！

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▲羽絨衣輕盈保暖的特性，是許多父母準備孩童衣物很方便的選擇。（圖／UNIQLO提供）
▲羽絨衣輕盈保暖的特性，是許多父母準備孩童衣物很方便的選擇。（圖／UNIQLO提供）
日本UNIQLO回應台灣廣大爸爸媽媽的需求，首度推出特級極輕羽絨童裝全系列款式，銷售成功後，今年又再設計與成人同款的特級極輕羽絨連帽外套，讓一家人可以穿上親子裝一起出門。官方證實，是為台灣需求而誕生的特別設計。

▲台灣人喜歡UNIQLO羽絨衣到催生親子裝誕生！官方證實，童裝羽絨系列是為台灣需求而誕生的特別設計。（圖／UNIQLO提供）
▲台灣人喜歡UNIQLO羽絨衣到催生親子裝誕生！官方證實，童裝羽絨系列是為台灣需求而特別設計。（圖／UNIQLO提供）
官方透露。父母最在乎孩童冬日生活需求，分別是好動、舒適、保暖3大面向，因此特別朝超輕量、超防水、超實用、超百搭、超方便5大機能再精進，且童裝特級極輕羽絨連帽外套，採可拆式連帽設計，可一衣兩穿，內側還貼心設計出上學必備的姓名標籤，幫爸媽解決孩子常常搞丟衣物的煩惱。

▲3D剪裁的男裝特級極輕羽絨連帽外套。（圖／UNIQLO提供）
▲3D剪裁的男裝特級極輕羽絨連帽外套。（圖／UNIQLO提供）
▲方便為頭部擋風的連帽款式，成為父母熱切為小孩添購的保暖重要設計。（圖／UNIQLO提供）
▲方便為頭部擋風的連帽款式，成為父母熱切為小孩添購的保暖重要設計。（圖／UNIQLO提供）
童裝特級極輕羽絨背心的下擺則採鬆緊帶設計，不只能防冷風從腰間灌入，更附有拉鍊防護設計，讓下巴不會碰觸到拉鍊受傷。而且業者還透露，即使是童裝款，羽絨含量高達90%與大人款相同。且都附有收納袋，一家大小一起穿出門也不用擔心收納問題。

▲童裝還有時髦撞色款式，小孩也要穿搭有型。（圖／UNIQLO提供）
▲童裝還有時髦撞色款式，小孩也要穿搭有型。（圖／UNIQLO提供）
▲童裝比大人款注意更多讓父母安心的細節設計。（圖／UNIQLO提供）
▲童裝比大人款注意更多讓父母安心的細節設計。（圖／UNIQLO提供）

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