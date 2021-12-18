羽絨衣穿起來必胖？那是你不會穿 學會3招「超顯瘦」
冬天總需要幾件厚重的外套，曾經受到台灣人熱愛成國民外套的羽絨衣，近期傳出因為穿起來太醜跌落神壇。然而一套上就超保暖的羽絨衣，仍是不少人心中難以取代的禦寒聖品。羽絨衣穿起來一定會變胖嗎？搞不好是你不會穿！到底要怎麼穿才能擁有「顯瘦感」？《NOWnews今日新聞》採訪最受台人喜愛的UNIQLO，這股羽絨衣風潮的推手為讀者曝光3招穿搭撇步，搭配昆凌的冬季穿搭秘訣，讓你的羽絨衣減肥不笨重。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-12-18 09:00:00
第1招：掌握上寬下窄，維持輕盈感
日前昆凌就曾傳授過她的冬季顯瘦穿搭秘訣。相當在乎自己身型，絕對不會讓自己看起來太臃腫的昆凌，強調「上寬下窄」的穿搭密技。上半身要穿著較為蓬鬆的羽絨衣時，就該好好管理下半身的搭配！寬褲、蓬裙就要捨棄，女生可以穿上內刷毛緊身牛仔褲，或在短裙、短褲裡搭配厚磅褲襪，大方露出修長腿部，套句昆凌說的：「小露美腿讓大家看得出來自己身材還是很纖細。」
男生的話則記得下半身以「俐落」為主，避免穿上口袋造型太多的休閒褲，以免全身看起來太累贅。建議選擇版型較為直挺的褲型，展現流暢線條，為厚實的羽絨外套帶來「收斂」效果。
第2招：挑選修身輪廓，絕對不笨重
曾榮獲《財富》雜誌「100個偉大現代設計」排行榜的UNIQLO特級極輕羽絨服系列，既輕盈又保暖。大家可能沒有發現，這個經典設計並不是一成不變，尤其今年以更修身的新輪廓與好動新剪裁，打造更時髦的新款式。
以「漸層式羽絨車縫」為羽絨外套抓出自然腰身。品牌穿搭顧問建議大家，先掌握自己平時穿衣程度，不要為了可能需要在外套裡塞厚重衣物，而選擇買不合身的寬大尺寸，這樣只會看起來整個人都鬆垮無型。 第3招：多層次穿搭，豐富視覺感
大家也別以為羽絨衣只有外套可選，其實現在羽絨單品的款式超多種，除了基本款外衣，還有背心、連帽外套及長版大衣可挑選，進階版羽絨衣時髦穿搭，便可以從不同的單品下手。
甚至，羽絨衣不是只能穿在最外層，無論是背心還是外套，都可以外罩又內搭，試著穿在大衣內當保暖夾層，可以大大降低臃腫感又夠保暖。而且羽絨衣也並非只有橫紋設計，全新波浪紋系列為羽絨單品帶來新視感，以此打造OUTDOOR山系休閒、或文青潮流裝束，都可以看起來更年輕有型。