COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

羽絨衣穿起來必胖？那是你不會穿　學會3招「超顯瘦」

▲羽絨衣穿起來一定會變胖嗎？《NOWnews今日新聞》採訪最受台人喜愛的UNIQLO，穿搭顧問曝光3招密技一秒擁有「顯瘦感」。（圖／UNIQLO提供）
▲羽絨衣穿起來一定會變胖嗎？《NOWnews今日新聞》採訪最受台人喜愛的UNIQLO，穿搭顧問曝光3招密技一秒擁有「顯瘦感」。（圖／UNIQLO提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-18 09:00:00

冬天總需要幾件厚重的外套，曾經受到台灣人熱愛成國民外套的羽絨衣，近期傳出因為穿起來太醜跌落神壇。然而一套上就超保暖的羽絨衣，仍是不少人心中難以取代的禦寒聖品。羽絨衣穿起來一定會變胖嗎？搞不好是你不會穿！到底要怎麼穿才能擁有「顯瘦感」？《NOWnews今日新聞》採訪最受台人喜愛的UNIQLO，這股羽絨衣風潮的推手為讀者曝光3招穿搭撇步，搭配昆凌的冬季穿搭秘訣，讓你的羽絨衣減肥不笨重。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲3D剪裁的男裝特級極輕羽絨外套，搭配暗色下身更俐落。（圖／UNIQLO提供）
▲3D剪裁的男裝特級極輕羽絨外套，搭配暗色下身更俐落。（圖／UNIQLO提供）
▲agnès b.攜手法國專業戶外品牌Pyrenex聯名羽絨外套，下身搭配短褲與透膚褲襪，展現法式女人的優雅簡約。（圖／agnès b.提供）
▲agnès b.攜手法國專業戶外品牌Pyrenex聯名羽絨外套，下身搭配短褲與透膚褲襪，展現法式女人的優雅簡約。（圖／agnès b.提供）
第1招：掌握上寬下窄，維持輕盈感

日前昆凌就曾傳授過她的冬季顯瘦穿搭秘訣。相當在乎自己身型，絕對不會讓自己看起來太臃腫的昆凌，強調「上寬下窄」的穿搭密技。上半身要穿著較為蓬鬆的羽絨衣時，就該好好管理下半身的搭配！寬褲、蓬裙就要捨棄，女生可以穿上內刷毛緊身牛仔褲，或在短裙、短褲裡搭配厚磅褲襪，大方露出修長腿部，套句昆凌說的：「小露美腿讓大家看得出來自己身材還是很纖細。」

▲PUMA聯名潮流先鋒品牌ROARINGWILD，推出機能性羽絨外套。（圖／PUMA提供）
▲PUMA聯名潮流先鋒品牌ROARINGWILD，推出機能性羽絨外套。（圖／PUMA提供）
▲掌握「上寬下窄」穿搭重點，讓視覺聚焦不顯臃腫。（圖／UNIQLO提供）
▲掌握「上寬下窄」穿搭重點，讓視覺聚焦不顯臃腫。（圖／UNIQLO提供）
男生的話則記得下半身以「俐落」為主，避免穿上口袋造型太多的休閒褲，以免全身看起來太累贅。建議選擇版型較為直挺的褲型，展現流暢線條，為厚實的羽絨外套帶來「收斂」效果。

▲俐落的下半身，能讓羽絨衣即使多層次穿搭都不笨重。（圖／agnès b.提供）
▲俐落的下半身，能讓羽絨衣即使多層次穿搭都不笨重。（圖／agnès b.提供）
▲已經是蓬鬆形象的羽絨衣，切記挑選時不要買的過於寬大，看起來只會更不俐落。（圖／UNIQLO提供）
▲已經是蓬鬆形象的羽絨衣，切記挑選時不要買的過於寬大，看起來只會更不俐落。（圖／UNIQLO提供）
第2招：挑選修身輪廓，絕對不笨重

曾榮獲《財富》雜誌「100個偉大現代設計」排行榜的UNIQLO特級極輕羽絨服系列，既輕盈又保暖。大家可能沒有發現，這個經典設計並不是一成不變，尤其今年以更修身的新輪廓與好動新剪裁，打造更時髦的新款式。

▲女裝特級極輕羽絨連帽大衣，版型加長至膝蓋部，腰部後方部分沿著縫線加入拼接設計，讓背部線條更修長優美。（圖／UNIQLO提供）
▲女裝特級極輕羽絨連帽大衣，版型加長至膝蓋部，腰部後方部分沿著縫線加入拼接設計，讓背部線條更修長優美。（圖／UNIQLO提供）
▲不要怕豐富的洋蔥式穿搭會讓羽絨衣更顯胖，穿出層次感才是好看的關鍵。（圖／UNIQLO提供）
▲不要怕豐富的洋蔥式穿搭會讓羽絨衣更顯胖，穿出層次感才是好看的關鍵。（圖／UNIQLO提供）
以「漸層式羽絨車縫」為羽絨外套抓出自然腰身。品牌穿搭顧問建議大家，先掌握自己平時穿衣程度，不要為了可能需要在外套裡塞厚重衣物，而選擇買不合身的寬大尺寸，這樣只會看起來整個人都鬆垮無型。

▲同樣的背心，可外罩又內搭，穿出完全不同的感覺。（圖／UNIQLO提供）
▲同樣的背心，可外罩又內搭，穿出完全不同的感覺。（圖／UNIQLO提供）
▲沒想到男生的西裝也能搭配羽絨單品吧！穿在長版大衣或西裝外套內，連紳士風格都能駕馭。（圖／UNIQLO提供）
▲沒想到男生的西裝也能搭配羽絨單品吧！穿在長版大衣或西裝外套內，連紳士風格都能駕馭。（圖／UNIQLO提供）
第3招：多層次穿搭，豐富視覺感

大家也別以為羽絨衣只有外套可選，其實現在羽絨單品的款式超多種，除了基本款外衣，還有背心、連帽外套及長版大衣可挑選，進階版羽絨衣時髦穿搭，便可以從不同的單品下手。

▲adidas再度攜手Marimekko推出秋冬聯名系列，罌粟印花為羽絨單品帶來活潑感。（圖／adidas提供）
▲adidas再度攜手Marimekko推出秋冬聯名系列，罌粟印花為羽絨單品帶來活潑感。（圖／adidas提供）
▲TOMMY HILFIGER X TIMBERLAND限定系列，巧妙以色塊降低羽絨單品的厚重感。（圖／TIMBERLAND提供）
▲TOMMY HILFIGER X TIMBERLAND限定系列，巧妙以色塊降低羽絨單品的厚重感。（圖／TIMBERLAND提供）
甚至，羽絨衣不是只能穿在最外層，無論是背心還是外套，都可以外罩又內搭，試著穿在大衣內當保暖夾層，可以大大降低臃腫感又夠保暖。而且羽絨衣也並非只有橫紋設計，全新波浪紋系列為羽絨單品帶來新視感，以此打造OUTDOOR山系休閒、或文青潮流裝束，都可以看起來更年輕有型。

▲羽絨單品和冬天的燈芯絨、刷毛材質都很相襯。（圖／UNIQLO提供）
▲羽絨單品和冬天的燈芯絨、刷毛材質都很相襯。（圖／UNIQLO提供）
▲甚至同一件羽絨單品，可以上班配成套裝，放假時搭配牛仔休閒風格。（圖／UNIQLO提供）
▲甚至同一件羽絨單品，可以上班配成套裝，放假時搭配牛仔休閒風格。（圖／UNIQLO提供）
▲不想要羽絨衣看起來過於招搖容易看膩，選擇基本好搭的黑白、大地色，或低調莫蘭迪色都不錯。（圖／UNIQLO提供）
▲不想要羽絨衣看起來過於招搖容易看膩，選擇基本好搭的黑白、大地色，或低調莫蘭迪色都不錯。（圖／UNIQLO提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

繼續作答
即時
推薦閱讀