羽絨衣醜到不想穿？因為你沒試過帥的　30款重整審美觀

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爾後MONCLER又轉型為頂級精品，致力於打破大眾對羽絨衣的既定印象，催生前衛而嶄新的豐富設計，為保暖美學注入時尚DNA。
MONCLER太了解世人對臃腫羽絨衣望之卻步的心，除了強調修身剪裁，玩耍異材質、拼接及撞色設計，豐富口袋、拉鍊、束口等細節，更顛覆基本款式，打造收腰短版、長版配腰帶等剪裁，讓羽絨衣出乎意料地有趣。
瘦子在今年便穿著光澤感十足的MONCLER亮面羽絨外套，登上《GQ雜誌》封面，暗黑帥痞的模樣，誰還敢說羽絨衣不好看！此話一出，想必又有人會說「人帥穿什麼都好看」，接下來就介紹讓大家覺得，穿上很難不變帥又美的設計吧。
全智賢曾在韓劇《藍色大海的傳說》中，與李敏鎬躺在雪地時，身穿法國知名專業滑雪裝束品牌Fusalp的白色滑雪裝，引起大家注意。Chloé繼去年與之聯名大受歡迎後，今年再度攜手Fusalp，將法式優雅巧妙融入女性化的動感輪廓，
特別是以標誌性玫瑰褐色及古董鏽色，作為點綴的羽絨斗篷，讓秀英穿出復古風格與流線，超時髦！而潔西卡Jessica鄭秀妍則穿上一身雪白羽絨外套，搭配蟒蛇皮長靴，展露野性美。
BURBERRY首席創意總監Riccardo Tisci，延續源自創始者Thomas Burberry獨家研製的防風雨布料Gabardine，打造一系列標誌性外套與大衣，以專利的編織技術，將紗線經緯交錯織成更緊密的斜紋，不但質地輕盈，也能靈活地使用在絎縫、鋪棉和羽絨單品上。
輕量耐用的面料，全新縫製成細膩衣身比例，格紋細節與對比強烈的綴飾，則賦予經典款式截然不同的嶄新外觀。
PRADA CHALET滑雪系列，以奢華高性能材質打造的高山雪地服飾，吳卓源在羊毛連身套裝外，穿上經典標誌圓領毛衣搭配加襯尼龍羽絨背心，搶眼極了。男款羽絨單品則回歸品牌經典黑白配色，帥氣實穿。
LOUIS LUITTON首次登場的滑雪主題系列，則在羽絨襯裡的外套上，綴有阿爾卑斯山的夕陽圖案，把雪地難得一見的美景，凝聚在眼前。炫亮光澤感十足的面料，為羽絨外套帶來前衛科技感。
RALPH LAUREN全新AN OCCASION TO CELEBRATE節日系列，充滿節日感濃厚的雪花圖騰，還有品牌標誌性的格紋設計，通通成為羽絨外套最搶眼的造型，女裝以充滿休閒感的安全扣環腰帶抓出腰身，加上毛領綴飾出奢華感。
義大利精品休閒鞋品牌HOGAN，今年推出全新3R環保系列，採用回收物料將Recycle、Reuse、Reduce重要的三項環保意識融入設計，品牌大使趙露思以馬甲上衣搭配白色羽絨外套，小露香肩展現性感。