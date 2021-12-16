課桌椅「旁邊柱子」有啥用？真實功能曝 網傻眼：怎可能
從國小開始，大家一定都會坐到學校提供的課桌椅，木製的桌子跟椅子，陪伴了學子們無數好幾年讀書的日子，不過，你是否發現，在課桌椅的側邊，經常都有三個圓柱體的東西，常常被我們拿來掛餐袋、抹布等等，近日，就有網友討論該圓柱體的真實功能，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 07:35:40
原PO在「Dcard」貼文指出「前幾天看到的，覺得超有趣，課桌椅旁邊的圓柱體用途不是拿來掛餐袋欸！是用來幫助老師判斷給什麼身高的學生使用......」只見貼出照片，圓柱體還有分成型號以及適用範圍，像是黃色、藍色、橘色、綠色類別都屬於身高較矮的人適合坐；而黑色、粉色、白色則是適合身高較高的人坐，相當有趣。
貼文一出，網友紛紛回應「酷耶！我一直以為是掛餐袋的呢」、「大家都拿來掛餐袋跟抹布」、「不管是什麼功能，這種桌椅超會躲蟑螂啊」、「只記得之前幾乎都坐綠色的」、「我都放衛生紙，這樣可以從側邊抽，又不會掉出來哈哈」。
不過，也有網友苦笑「那我175老師給我黃色是想怎樣＝＝」、「以前很矮，但都坐黑色的XD比較好睡」、「以前桌椅都隨機給學生欸....」、「老師根本沒在看好嗎，傻眼」、「從小根本沒有老師讓我們照這個選過，甚至整間學校都是同個顏色＝＝」、「怎可能啦！那老師真的都給我亂分」、「我知道這功能，但是我覺得很少老師會用這個來幫學生選桌子...」。