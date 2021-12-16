為何袋裝泡麵都會用煮的？眾揭「真實理由」認了：太明顯
泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人的主餐以及宵夜的首選，不過市售泡麵百百種，有碗裝也有袋裝的，但你是否發現，明明同一款泡麵在碗裝會用熱水，但用袋裝卻是用鍋爐煮呢？近日，就有網友討論「袋裝泡麵為何都用煮的？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 08:50:21
原PO在PTT貼文指出「我想問看看大家，袋裝泡麵大家是用水煮的還是用熱水泡的啊？我的話是除非很想要加菜下去煮，不然我都是用熱水泡的啦！我覺得用泡的麵比煮的還要好吃一點點耶？不知道是不是我的錯覺，感覺麵還蠻Q的！」
貼文一出，網友紛紛回應「絕對是煮派，煮的跟泡的根本兩種東西，煮的明顯好吃很多」、「水煮派啊...比較好吃」、「真的只有碗裝才用熱水，袋裝用煮的很強，還能加料」、「水煮欸，才可以加其他東西進去煮」、「袋裝都是水煮，可加料，麵也能控制軟硬度，好吃」、「水煮，麵要透才會Q，還要加蛋」。
綜合網友意見，多數人認為袋裝泡麵必須水煮的原因在於「袋裝泡麵本身就沒給碗，與其找碗來裝泡麵，不如直接用鍋子煮還能加蛋跟其他配料，且水煮的泡麵可以自行控制麵體的軟硬度，明顯比用熱水的泡麵還要好吃，除非真的趕時間，否則都會是水煮居多」。（編輯：張嘉哲）