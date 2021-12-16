COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

為何袋裝泡麵都會用煮的？眾揭「真實理由」認了：太明顯

▲泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人的主餐以及宵夜的首選。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人的主餐以及宵夜的首選。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-12-16 08:50:21

泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人的主餐以及宵夜的首選，不過市售泡麵百百種，有碗裝也有袋裝的，但你是否發現，明明同一款泡麵在碗裝會用熱水，但用袋裝卻是用鍋爐煮呢？近日，就有網友討論「袋裝泡麵為何都用煮的？」貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「我想問看看大家，袋裝泡麵大家是用水煮的還是用熱水泡的啊？我的話是除非很想要加菜下去煮，不然我都是用熱水泡的啦！我覺得用泡的麵比煮的還要好吃一點點耶？不知道是不是我的錯覺，感覺麵還蠻Q的！」

▲原PO嘗試完印尼泡麵後，認為一點都不美味，老饕則出面分享，應該要用煮的或是炒的才好吃。（示意圖／取自unsplash）
▲網友討論袋裝泡麵應該用水煮還是用熱水泡。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「絕對是煮派，煮的跟泡的根本兩種東西，煮的明顯好吃很多」、「水煮派啊...比較好吃」、「真的只有碗裝才用熱水，袋裝用煮的很強，還能加料」、「水煮欸，才可以加其他東西進去煮」、「袋裝都是水煮，可加料，麵也能控制軟硬度，好吃」、「水煮，麵要透才會Q，還要加蛋」。

綜合網友意見，多數人認為袋裝泡麵必須水煮的原因在於「袋裝泡麵本身就沒給碗，與其找碗來裝泡麵，不如直接用鍋子煮還能加蛋跟其他配料，且水煮的泡麵可以自行控制麵體的軟硬度，明顯比用熱水的泡麵還要好吃，除非真的趕時間，否則都會是水煮居多」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

繼續作答
即時
推薦閱讀