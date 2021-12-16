2022「6星座」事業財運旺！這位一夜致富　到哪都受歡迎

我是廣告 請繼續往下閱讀
全面革新 保持開放態度
獅子們的事業財運，在2022年裡，「天王星」及「冥王星」全年都在事業宮裡，且5月及8月發生的日蝕及月蝕，它們代表著你的事業將有所全面革新，不管是被逼當個家庭主婦，還是被迫離職，或轉換工作地也好，獅子們只要敢勇於接受事實，保持開放態度，是有機會替自己的人生軌道寫下紀錄。至於財運，是別人幫你召喚來的，容易從他人那邊得到好處，進而變得會賺、會投資，屬於偏財運較強的一年。不過，若一旦要你拿出大筆的金錢時，不能輕忽，則有超出能承受的風險。
第五名、巨蟹座
大受好評 勇敢突破自我
巨蟹們的事業財運，在2022年裡，擁有「木星」與「火星」的雙重加持下，這意謂著你們有機會踏上前所未曾接觸過的領域，其中又以跨國際的商機最為看好，像是進出口貿易、科技生產鏈，有著上、下游的關係者，大受好評！巨蟹們將會被委以重任，擔當說客的角色，當然，你得意識到這是個成熟的好機會，也要敢於開放自己。大抵來說，巨蟹們今年是賺錢的一年，你們守財有道，就是不拿自己辛苦掙來的錢亂投資，小日子過的挺舒服，至於是否要將小錢滾成大錢，就是看你們願不願意而己。
第四名、白羊座
得心應手 找人打理錢財
羊兒們的事業財運，在2022年裡，職場的角色及工作的內容，有著不錯的調整或改變，工作上的事情也多半能得心應手。一些自營商、電商…等，需要獨挑大梁的工作，只要你夠勤勞，是可以靠個人魅力取勝的一年。而隨著事業商機無窮，財運也不會差到那裡去，只是做一個小小的提醒，有關金錢，或是一些看似不重要雜七雜八的事情，最好找一個可以信賴的人替你打理（如果是金牛、巨蟹或摩羯就更完美了），因為這個人的存在，有可能在你衝鋒陷陣中將扮演決定性的角色。
第三名、雙子座
步步高升 貴人帶動旺財
雙子們的事業財運，在2022裡，有機會在天時、地利與人和都剛好與自己的心意相符下，夢想成真，而且步步高升。職場上，無非就是心累的想辭職，興許就是這無心插柳柳成蔭，提早讓你進入夢寐以求的新職場，亦或是實踐開店的決心，這些都足以讓你一展長才，成功又得名。而你的財運上，主要就靠著一群帶旺財的主管與貴人（多注意身旁天秤、處女或天蠍這幾個星座），作戰力十足，願意帶著你一起投資賺錢火拚，8~12月還真的有機會讓你搞出一番名堂，迎來大筆進帳，連你自己都會笑到合不攏嘴，相當滿意。
第二名、雙魚座
如虎添翼 潛力無限
魚兒們的事業財運，在2022年裡，在木星與海王星的雙重加成下，想象力與靈感會尤為豐富，許多前膽性的規劃，可能都是出自於你的手筆。事業上，特別要標榜雙魚女，你們會兼顧家庭，在行動力這塊遠比男性有紀律，柔順又慓悍的作風，使你們在職場上，如虎添翼。而木星同時也應援著你的財力，除了讓你荷包滿滿外，許多難搞的財務危機，像是房貸、房屋修繕費、車貸…等超額支出，派你出馬協調准沒問題，今年很耐操，骨子裡含有巨大無比的潛力。
第一名、射手座
一夜致富 大受歡迎
射手們的事業財運，在2022年裡，雖然水逆期間，會有些懷疑，但6月後就立即恢復到水平之上，其中主要是受惠於技能的提升，尤其若你是身處於科技的行業，大環境正是需要用人之際，走到那裡都受歡迎，不必擔心被埋沒，更不愁沒有發揮的舞台。也由於有一技專長，業績、獎金的比例大有機會靠的是抽成，不用擔心賺不到錢，是所有星座裡最有可能一夜致富的星座。不過，還是得提醒你，簽約及合同…等，代表利益分配的文件，最好白紙黑字明確載明，以免大家事後再來爭議。（編輯：郭佩蓉）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】