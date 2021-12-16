第一次用蝦皮店到店！男「1理由」回歸超商：不知會這樣
近期蝦皮店到店在各社區迅速展店，前期活動更主打天天「0元免運」，瞬間吸引眾多消費者使用。不過，就有網友第一次使用蝦皮店到店，卻被現場狀況嚇壞，決定以後仍選擇到超商領貨，直喊「根本不知道會這樣！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 11:40:12
原PO於臉書社團《爆廢公社》上貼出一張照片，只見畫面中，蝦皮店到店外湧現人潮，不少人排隊都是準備使用服務，但他表示「免運費真的好，可惜領貨人太多，浪費時間，還是花個運費寄超商好！這是我第一次用蝦皮店到店，根本不知道會這樣」。
現場照片一曝光，瞬間引發眾人留言，「我排了快一小時⋯⋯店員找前面的貨就找了10分鐘以上⋯」、「我都選超商，雙12免運真香」、「很符合臺灣人愛排隊的狀況」、「哪裡方便選哪裡，完全不會刻意計較這幾十塊，我最討厭等了」、「好扯...我都直接90宅配到家」、「我有一個貨，也是看大排長龍，不太想去領」。
但留言中仍有不少使用者大讚，「我家這的不會排隊」、「我家旁邊的蝦皮店到店都不太需要等，效率超好，而且店員好多個」、「避開下班時間根本沒人，我常去領」、「剛才經過我家附近只有一個人」、「可以選擇冷門時段去就好…不會隨時一堆人排隊」、「蝦皮活動特價東西1元，買的很爽...我們家附近也是某些時段要排隊，避開就好」。（編輯：陳雅雲）