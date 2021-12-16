好市多超夯「秒殺神物」終於補貨！他爽買一組 眾全羨炸
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，而許多民眾到好市多都有必買的神物，「科克蘭牛奶」就是其中之一，不過因爲海運時程影響進貨時間、民眾瘋搶囤貨，因此好市多也祭出每卡1組的限購令；近日，就有網友發現冷藏區竟然進貨了超多牛奶，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 14:20:44
該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示昨天去新北中和好市多採買，到冷藏區發現好久不見的紅白紙盒包裝。
原來，這就是好市多每次進貨都遭瘋搶的「科克蘭牛奶」，而從原PO貼出的照片可以看到，冰箱內的牛奶數量還有蠻多的，但賣場仍規定每卡限購1組（2瓶），因此原PO也買了一組，並提醒保存期限到明年1月6號。
貼文一出，掀起熱議，「整櫃的欸」、「牛奶富翁」、「三個星期可以了」、「剩3星期，已這罐保存期限70天來看，已經出廠超過40天了」、「買的到就不錯了！國際新聞麻煩了解一下！缺貨櫃貨物都延遲！保質期都在運輸中擔誤了……」、「最近牛奶的期限都很短，看來在海上飄很久了」。
不過，也有網友表示，「為什麼台南沒有」、「好久沒買到ㄋㄟㄋㄟ了，羨慕」、「台南去好幾次都買不到」、「嘉義都沒看到」、「想買還遇不到」、「好一陣子沒看到了，假日去買別想買到」、「中壢店都沒有，每次去都只有義美或統一」。（編輯：郭佩蓉）