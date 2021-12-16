台灣罐頭幫主是誰？「煮麵神物」鯖魚才第二 內行都吃它
罐頭因具有打開就能吃且能久放的特性，不論是搭配清粥或者白飯、泡麵等等都非常適合，成為不少人家中必定要囤的物資，但你知道台灣最受歡迎的罐頭是哪一種類型的嗎？就有網友討論「哪款罐頭是小時候你心目中的霸主？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 14:49:56
原PO在PTT貼文指出「我剛剛跟朋友出去買宵夜，附近因為都關得差不多了，到了便利商店看到罐頭食品，想起小時候真的超喜歡吃紅燒鰻魚，直接買了三個回家，真的有夠好，想問大家哪款罐頭是你小時候心目中的霸主？」
貼文一出，網友紛紛回應「鯖魚罐頭才最神」、「基本上台灣的罐頭沒有難吃的吧」、「海底雞真的神好吃」、「蕃茄鯖魚罐頭的醬汁能夠直接拌麵，讚」、「鯖魚罐頭啊，煮麵配菜都好吃」、「肉醬很好吃」、「蕃茄鯖魚罐頭煮麵超好吃」、「古早味的肉醬啊」、「基本上台灣的罐頭沒有難吃的吧，都還不錯啊」、「紅燒鰻、番茄鯖魚罐頭、肉醬都超強的」、「海底雞啦」。
不過，除了鯖魚罐頭之外，最多人呼喊的則是「玉筍罐頭」，「竹筍罐頭+1」、「玉筍真的超嫩超好吃，稀飯配飯煮麵都好吃」、「玉筍配稀飯可以嗑五碗」、「玉筍真的要吃，內行都吃這罐」、「玉筍派的站出來啊」、「玉筍真的超棒...」。（編輯：張嘉哲）