移工地雷／病人住院都讓醫院顧？「全責護理」在台上路難

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今年衛福部規劃將這項制度轉為「住院整合照護服務試辦計畫」，改由健保支應。依衛福部評估，目前全台急性一般病床需要的照顧人力約是2萬5000人到3萬6000人左右，計畫讓健保合約醫院自聘或特約聘僱看護，以日班1位看護（每班12小時）照護4張病床、晚班1位看護照顧8張病床的方式，來減輕家屬的照顧負擔。
依衛福部提出的草案，照顧人力以12小時日薪2200元估算，加上夜班津貼每班100元、三節獎金每年1萬2000元、勞健保及勞退金每人每月4728元、第三責任險每人每年1000元合計，平均月薪約4萬2000元。若考慮每床的行政管理成本，估計每床每日成本約1634元，若由家屬自付900元、健保支應750元左右就能因應。估計推動第一年健保預算47.5億元，2025年全面推動時健保預算約158.7億元。
但這項提案在日前召開的健保會中遭到多位醫院代表質疑可行性，連部分付費者代表也覺得人力不足，太過倉促，最後僅同意繼續撥款3億元試辦，並未納入健保給付。
健保署副署長蔡淑鈴在會中說，該計畫過去都是小規模用公務預算試辦，無法涵蓋社會上所有適合的病人，因未達經濟規模，無法長期營運；這次希望納入健保編列預算，就是希望規模更大一點，才能看出實益。
健保會委員醫院代表、台灣醫院協會副理事長陳石池在會中表示，該計畫要病人自付900元，意思是如果是弱勢族群，付不起就無法享受這個服務，不符合公平正義；有錢人本來就有能力付錢，但現在只要繳900元，這樣對富人少收錢是不對的概念。他也在會中指出，照服員可能有無法平均照顧的問題，假設照服員白天要照顧4位病人，但是其中1位病人非常trouble（指麻煩），所以照護員需要一直照顧他，其他3位病人也繳了錢，但都沒有享受半點服務，「這3人會覺得這個政策公平合理嗎？」
健保會委員付費者代表、中華民國全國總工會常務理事干文男也質疑，現在看護人力都不足了，如果貿然實施是不是有點倉促？如果父母住院，一下子不用家屬去照顧，在社會上會被人家批評不孝。現階段照服員人力不足、共識不足，在大家無意願的情況下，相關問題應重新討論。
健保會委員付費者代表、中華民國全國教師會理事長侯俊良說，因少子化因素影響，大家都認可在醫院確實有滿多照顧需求，不能轉嫁給醫護人員，也不能靠非法移工。但在健保會重視的是資源合理分配，希望能先透過小範圍試辦。
中華民國家庭照顧者關懷總會近年一直主張，將住院看護納入健保給付、並適時調高保費。總會秘書長陳景寧說，依推估國人在醫院裡一對一的看護需求與成本合計達660億元，照顧人力不足已經到了「不得不解決的時候」。
陳景寧說，現有人力不可能維持「一對一」（一位看護對一位病人）的照顧模式，現在問題在於找這個照顧人力是誰的責任，如果醫院認為找不到人力，最後壓力還是會回到家屬身上，就又會回到「誤踩非法移工地雷」的風險，所以家總才會提倡納入健保，由公共系統來承擔。
陳景寧指出，若能將醫院看護納入健保，能減輕醫院基層工作者負擔；而且納入後醫院內非法移工的問題也會消失，這次衛福部願意提出此方案是一件好事，但上路確實太匆促，也缺乏溝通。不過她相信接下來繼續努力溝通，她不覺得明年會過不了關。
衛福部護理及健康照護司技正李雅琳說，過去早期推動住院共聘制度時，是由公務預算補貼支應；但近年已改為由衛福部輔導，由醫院和家屬分攤費用。明年由健保撥專款3億元試辦「住院整合照護服務試辦計畫」，會由醫院來主導規劃，例如多少張病床需要多少護理人力和看護，衛福部也會徵求有意願的醫院加入。另外和先前「小規模推動」不同，會希望加入的醫院，其實施共聘看護的病床要達到一定的百分比，希望漸進式推動，待經費正式核定後，會再和醫界討論。