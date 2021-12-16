考完汽車駕照1年都沒上路！全因教練喊「這句」 網秒懂
台灣的法規中，如果要上路騎車、開車都必須先通過駕照考試，但有些人俗稱駕照考好看的，考來的駕照連一次實戰經驗都沒有，其背後原因令人好奇。近日，就有網友分享自己考完汽車駕照之後，一整年都沒有上路過，其原因都是因為駕訓班教練在考完試之後，對他講出一句話，讓她至今猶記在心。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 16:22:38
原PO在「爆廢公社」貼文指出「自從考到駕照到現在快滿一年了，但我從來沒有開車出去過，因為我怕禍害到別人，因為回想起當初考駕照時，教練在最後跟我說『如果家裡有條件的話，自己買一條路吧』，我的技術真的逼出教練很多金句，想問大家有什麼在駕訓班有很有趣的經驗？」
而原PO也分享許多教練噴出的金句，像是「你椅子調那麼近是要給方向盤餵奶嗎？」、「下車安全帶不拔，你是打算把車揹走嗎？」、「綠燈你還不走，是沒有你喜歡的顏色嗎？」、「你不踩煞車他怎麼會煞車」顯見原PO技術有待加強，讓教練非常頭痛。
貼文一出，網友紛紛笑噴「最後一個隱喻太強了XD好險你有聽」、「原PO真的沒上路XD好聽話哈哈哈哈」、「笑到肚子好痛XD」、「最後一句太強了啦」、「我的教練也是被我打敗....路邊停車真的不會」。（編輯：張嘉哲）