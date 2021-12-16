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代購新衣發現「磁扣沒卸」！她想徒手拆被卻退　理由曝光

▲一名女網友上網找代購買外套，卻發現磁扣沒拆。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲一名女網友上網找代購買外套，卻發現磁扣沒拆。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

編輯中心/綜合報導

2021-12-16 15:57:42

相信大家逛街時都有遇過，有些服飾店會將衣服裝上「防盜磁扣」，避免有人拿著未結帳消磁的衣服走出去。不過一名網友從網路找代購買了一件衣服發現店家忘記將磁扣取下，上網詢問是否可自行拆解？沒想到遭不少網友勸退，真實原因曝光！

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原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，一年前上網找國外代購買了一件紫色外套，當時沒留意直接掛在衣櫥，近日想要拿起來穿時才發現店家竟然忘記將防盜磁扣卸下來，但也無法再寄回請店家處理，因此想詢問是否有自行取下的方式？

▲原PO表示請代購買回外套放了一年後才想到要穿，但發現店家忘記拆磁扣，想自行拆卸因此上網詢問方法。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲原PO表示請代購買回外套放了一年後才想到要穿，但發現店家忘記拆磁扣，想自行拆卸因此上網詢問方法。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
網友們看見貼文立刻留言表示：「用強力磁鐵可以拔掉」、「穿去賣場購完物出來，不知道警鈴會不會響？」、「我之前也有過，同樣是放很久才發現的」、「可以向隨便一家衣服店問問？試試看能不能拿掉嗎？」、「我朋友做建築業的有工具幫我把鐵的地方割掉了」、「強力磁鐵上下各一顆吸出來」。

但是，另外也有網友表示這款是會噴墨水的磁扣，不要自行亂拆：「新型防盜扣，不要強行移除，不然裡面會噴出很難清洗的墨水，衣服當場會報銷」、「這防盜是墨水式的，所以千萬不能蠻力拆除，蠻力拆完，衣服就毀了！」、「之前百貨公司買roots外套，拿回家也有…破壞會噴墨水的，還好它釘在衣標上直接剪衣標」、「我遇過。從國外訂回來的襪子上面的扣子沒拆，我硬扯，結果拉開後類似螢光筆墨水的螢光液體流出，弄了一整個，還好襪子是黑色的，但是扯下的洞孔還蠻明顯的」。（編輯：陳珮瑜）

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