影／桃園防疫旅館爆群聚感染 市府擴大匡列採檢374人
桃園一處防疫飯店爆出群聚感染事件，中央疫情指揮中心證實該旅館有8名旅客確診，桃園市長鄭文燦今（16）日下午緊急召開記者會說明疫情狀況，他表示，案16851是解隔後回到社區才出現症狀確診，經疫調發現同樓層旅客有6例確診，衛生局長王文彥認為有異，建議擴大回溯採檢，才找出其他確診者。目前市府已匡列社區接觸者16人及旅館員工37人，全數採檢陰性，另外回溯及現住旅課321人中，有3人採陽、289人陰姓、25人待採中、4人無法聯繫。
記者李春台/桃園報導
2021-12-16 17:02:24
鄭文燦指出，由於案16851疫調發現有社區足跡，市府第一時間即立刻匡列，採檢結果全數陰性，相關足跡也已完成消毒。不過因為案16851於11月20日入住防疫旅館時並無症狀，直至12月23日才確診，疫調人員認為該案應進一步查證是否可能在防疫旅館遭感染，衛生局長王文彥警覺性高，立即調出資料，發現6樓共有6個確診個案，依照統計學判斷並不尋常，比一般防疫旅館入境確診比例略高，建議主動回溯追蹤。
鄭文燦說，其中案16768從越南入境，基因定序結果與其他三案一樣，研判可能在防疫旅館因環境污染或其他因素交差感染，因此市府決定要全部擴大回溯、擴大採檢，包括旅館員工37人採檢結果全數陰性，另擴大採檢11月22日後入住旅客321人，目前292人中，有3人陽性。
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