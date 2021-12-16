神邏輯！奴才買圓頂貓窩 貓兄弟「直接壓扁」：這床真厚
主子永遠是對的！身為貓奴都有一種隨時看到新奇好用的小物，就想立刻買回家給主子試用的心，尤其冬天到了更想替牠們添購任何可以保暖的用品。日本一名飼主日前就拿了兩個圓頂貓窩給貓咪使用，只是牠們使用的方式有一點不太一樣……
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 17:07:49
推主帳號flare20200523養了兩隻貓咪，分別是虎斑貓哥哥「風良（ふれあくん）」以及黑白貓弟弟「勘吉（カン吉くん）」，雖然牠們並非親手足，但是感情非常要好，總是一起玩耍一起睡覺，走到哪裡都形影不離，尤其弟弟勘吉喜歡模仿風良的一舉一動，做什麼事都要跟哥哥一樣。
這天飼主將一年前買的圓頂貓窩拿出來給兄弟倆使用，原先飼主預設兩隻貓應該會一如以往地鑽進去睡覺，殊不知在回頭時發現兩隻貓竟然不約而同地壓在貓窩屋頂上「躺好躺滿」，這才了解可能是勘吉看了哥哥的方式後也有樣學樣，雖然使用方法怪怪的，但還是覺得這畫面相當有趣！
網友看了照片後都紛紛笑說：「原來我不孤單，我家的貓也是這樣用」、「新用法被解鎖了」、「神邏輯」、「到底在想什麼啦」、「兩隻貓一起這樣睡太可愛」、「以後不用買貓窩，直接鋪毯子就好了」、「默契也太好了」。（編輯：陳珮瑜）