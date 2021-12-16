韓式泡麵怎煮才好吃？她加「這1物」 網讚：發現新世界
泡麵因為烹煮方便口味又多元，成為許多人消夜甚至正餐的選擇，也有不少網友會在泡麵裡加上其它愛吃的配料，讓口感更加豐富，日前一名網友就分享了她煮韓式泡麵時的創意吃法，貼文一出立刻引起熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 22:33:10
該名女網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，之前看到有人分享牛奶鍋讓她大為驚艷，因此她也如法炮製，在韓式泡麵加入奶粉特製成「奶香韓式泡麵」。她先將水煮滾後依序放入麵條與調味包，水量按照泡麵包指示，接著煮滾2分鐘後加入2匙奶粉，等到水大滾之後就可關火加蛋，利用餘溫將蛋滿滿煮熟。原PO也提到，奶粉量的多寡全依個人喜好調整濃淡，烹煮過程中還可加上喜歡的青菜以及肉類，完成之後就能好好享用，最後還提到原來奶粉不只能用在烘焙，還是做菜調味的好幫手！
網友們看了之後都忍不住表示：「好讚的感覺」、「沒想到可以加奶粉耶，改天來試試」、「一直都用鮮奶，下次來試奶粉看看！不過好想拜託你放片起司在麵上，再倒入湯。利用湯沖下去的熱度，將半融化的起司與麵條夾起來一起吃下去～會升天！好啦我太誇張了」、「新世界的大門」、「哇……想試看看～不然都用鮮奶很傷」、「第一次看這種作法，好厲害」、「我也這樣煮，我怕辣，奶粉把辣稍微分解掉，奶粉萬用啊」、「對奶粉一點都沒興趣的我突然想買了」。
另外也有網友推薦還能加起司片：「我都是加起司片～濃稠香」、「起司片會讓湯頭溫和順口」、「我也是用奶粉加不倒翁金螃蟹再加3片起司！超對味」、「我是習慣加起司，讓辣味不那麽嗆辣！」。（編輯：陳珮瑜）