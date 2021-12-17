乾泡麵「印尼vs維力」誰更夯？全場一面倒：炒完記得加蛋
現代人生活忙碌，許多人沒時間吃飯時，都會選擇 「泡麵」來果腹，而近幾年，有一款「印尼炒泡麵」在台灣刮起炫風，不少人都非常愛吃，因其都是煮乾吃的居多，就有網友拿台式經典「維力炸醬麵」來做比較，結果貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 06:30:00
原 PO 貼文指出「剛剛懷抱忐忑的心，第一次吃網路上超紅的印尼的泡麵，既期待又怕受傷害的心情，吃完之後我還是覺得維力炸醬麵比較好吃，就是愛台灣啦！是不是覺得維力比較好吃呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「沒欸！印尼泡麵大勝」、「印尼泡麵贏啊，超好吃」、「神級品的印尼泡麵，給發明的人一個讚」、「印尼泡麵好吃啊，月底的最佳好夥伴」、「價格便宜又好吃，屌打維力」、「乾泡麵霸主當之無愧，印尼泡麵真的神」、「印尼好吃，而且便宜很多」、「印尼買一箱是基本的」、「右邊我都買一整箱」。
綜合網友意見，多數人認為「印尼泡麵」大勝「維力」，而也有不少網友分享煮法「印尼泡麵先煮過再撈起來加高麗菜一起炒，再打一顆蛋，炒勻後下印尼泡麵醬汁跟一勺剛剛煮麵的水，炒到收乾起鍋，超好吃」、「印尼炒麵一定要煮軟後加醬炒再収汁才會好吃」、「印尼泡麵炒完記得加蛋，超猛的」。（編輯：張嘉哲）