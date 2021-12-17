剛認識問年薪正常嗎？男想放生36歲女 網一句話突破盲點
想要與剛認識的建立感情關係時，因為雙方不熟識，總是相當難掌握適當的交流尺度。一名男網友就表示，自己最近在網路上認識一位36歲女生，但雙方加LINE的第二天，女方就直接開口問他年薪多少等經濟問題，讓他十分疑惑「這樣是正常的嗎」，問題一出也釣出許多過來人苦勸他，若還沒準備好就「別蹉跎雙方時間了」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 07:30:00
男網友提問，「女生問男生年薪多少是正常的嗎？」指出自己在與一位36歲女生認識的第二天，對方就開口問他年薪多少？是否有房有車、存款？讓他認為該放生了，並問鄉民們的看法。
文章引發熱烈討論，大部分鄉民認為「第二天就問經濟狀況很正常」並紛紛回應，「正常，現在交往都看錢，沒人會看內涵」、「被這樣問覺得不舒服，可能也不適合在一起，就別浪費雙方時間了」、「她年紀到了不想拖拖拉拉」、「這很正常，人家要的是什麼很明確」、「我還被女朋友的媽媽問勒」、「正常啊，想知道你有沒有養小孩能力」、「就比較猴急而已，早晚都會問的」、「要找結婚對象的人，問這些很正常」、「正常啊， 36就是要找結婚對象的，不用先了解嗎？」。
還有人以女方角度指出，「女生也是會被人劈頭問身高年齡三圍」、「放生她，她會感謝你」、「不喜歡被問就不要回啊，這跟正不正常有什麼關係」、「不符合就不用跟你浪費時間了啊，不然呢」、「男生不是也很愛問女生身高體重要不要生小孩」。（編輯：潘毅）