手搖店狂開！為何CoCo能存活？內行曝3優勢：早就賺飽了
手搖飲品牌CoCo已有24年歷史，即使現今許多手搖飲店不斷崛起，「前輩地位」仍難以撼動，對此就有網友好奇，為何CoCo沒有被其他競爭者打敗過？貼文曝光後，不少網友指出3個關鍵，分別為口味多變、價格便宜（時常有優惠活動）以及打通國外市場。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 08:14:43
該名網友昨（16）日在PTT貼文，他以「CoCo為什麼能活到現在？」為題，表示台灣的手搖飲料競爭激烈，有網美時尚文青復古風，也有充滿特色又好喝的手搖店，因此他相當好奇CoCo在眾多競爭者中活下來的原因為何，「有沒有CoCo的八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「滿多新口味的」、「口味多，價格常有促銷」、「平價、穩紮穩打，口味很大眾」、「算好喝啊，促銷也多，口味也多變」、「超便宜，有些商品也不錯喝」、「優惠活動真的滿多」、「常常有活動吧？買一送一或折五元」、「便宜好喝啊」、「不難喝＋口味多」、「CoCo有活動價格會甜甜價」。
也有網友認為，打開國外市場是一大主因，「國外賺飽了」、「很多國家都有，猛」、「海外發展很好，至少菲律賓店很多」、「你是不知道他在中國開了多少家店」、「很早就在國外開了」、「稱霸全中國，你敢嘴」、「井底之蛙，你知道CoCo在大陸很多店」、「日本發展很好」、「國外很穩吧，中國也蠻多的」。（編輯：賴禹妡）