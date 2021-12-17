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哪種便當主菜絕不會點？內行秒指「它」怕爆：九成都雷慘

▲有網友好奇問「便當店哪種主餐你通常不會點？」貼文曝光立即引起熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友好奇問「便當店哪種主餐你通常不會點？」貼文曝光立即引起熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-17 09:15:26

不少小資族午餐或晚餐喜歡買便當解決，不但能有肉有菜，還能選擇自己喜歡的口味，近日就有網友好奇問「便當店哪種主餐你通常不會點？」貼文曝光立即引起熱議，許多網友立馬點名「魚類」，直呼：「魚，麻煩吃就算了，還特別貴」、「一定是魚，九成店的魚都很雷」。 

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該名網友昨（16）日在PTT貼文，他以「便當店哪種主餐你通常不會點？」為題，表示曾看過便當店哪道配菜最雷的文章，不過這邊想討論的是「哪種主餐最不想點？」像排骨、雞腿通常是便當店主菜之星，若做到不好吃，恐怕整間店也難以做長久，至於控肉、豬腳等又常吃到雷品，因此好奇問：「有沒有便當店的主餐，哪些各位最不想點的八卦？甚至從來沒點過？」 

▲原PO的便當除了白飯和主食炸雞腿和半個滷蛋，一旁的配菜竟全是高麗菜。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲不少小資族午餐或晚餐喜歡買便當解決，不但能有肉有菜，還能選擇自己喜歡的口味。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛留言，「炸過再滷的排骨，很像賣剩下」、「骨頭多的豬腳不划算」、「炸類，放很久的味道會變」、「鴨肉吧，都骨頭」、「豬腳、控肉、香腸」、「炸蝦，粉8蝦2」、「炸蝦＋1」。 

不過，最多人點名魚類，「魚，麻煩吃就算了，還特別貴」、「魚，吃新鮮的魚習慣了，我家連超市的魚都不會買」、「一定是魚，九成店的魚都很雷」、「想大塊吃肉的，魚刺讓人很挫折」、「絕對是魚」、「魚類一律不點，一定不新鮮」、「魚，便當的價錢，習慣吃好魚的會覺得不行」。（編輯：賴禹妡） 

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