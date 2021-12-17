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自助餐怎夾都很貴？內行抖「結帳秘訣」：3次以內就破解

▲自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-12-17 09:55:48

自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，不過由於菜價浮動或是特殊食材緣故，往往發生客人與店家爭執「價格」的問題。近日，就有網友分享自己吃自助餐時，在結帳時抓到小秘訣，貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「自助餐可以自己夾很多菜很棒，多少錢都是夾完店員說多少就多少，雖然沒有認真實驗比較過，但會覺得某個店員算的特別便宜，不知道大家有沒有發現，有沒有感覺某個店員會算自己便宜就會去找他算哈哈」。

▲男網友分享自己去買自助餐時，發現老闆「結帳手法」，最後遭她識破後，場面尷尬。（圖/當事人授權提供）
▲自助餐配菜豐富又能自己夾取，深受大眾喜愛。（圖/讀者提供）
貼文一出，網友紛紛回應「會喔，通常我遇到老闆娘等級的都便宜，大嬸員工都會怕被罵不敢算便宜」、「我都裝乖去找老一點的，對方覺得你得緣的話，就會比較便宜」、「會欸！我還會偷偷在心裡幫他們取綽號，亂算阿姨、亂算大哥，佛心姐姐」、「真的有！有些人結帳真的比較便宜」、「多買幾次就知道誰算比較貴了，不過有些地方只有一個人在結帳，也沒得選」、「我買三次就知道誰會亂算了！真的有差」。

而除了網友提供的結帳省錢法，《NOWnews》先前也報導過「自助餐怎夾都很貴？內行抖『結帳破解法』　老闆尷尬認了」，內容提及，若是結帳時遇到價格非常不合理的狀況，直接請老闆重算細項給自己聽，如果數字相加不吻合，老闆也會不好意思，因此降價賣給客人，民眾可要注意自己的荷包有沒有被坑殺！（編輯：張嘉哲）

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