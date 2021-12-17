COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

好市多超狂帽T上架！會員見設計全暴動：穿了能免年費嗎

▲知名美式賣場好市多（Costco）因商品特殊又價格優惠，一直以來都受到許多消費者喜愛。（示意圖／取自unsplash）
▲知名美式賣場好市多（Costco）因商品特殊又價格優惠，一直以來都受到許多消費者喜愛。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-17 10:33:58

知名美式賣場好市多（Costco）因商品特殊又價格優惠，一直以來都受到許多消費者喜愛，沒想到近日竟有網友發現，好市多竟賣起「專屬帽T」，只見上頭有好市多的顯眼商標，遠遠看到就非常好認，讓不少人笑喊：「莫非這個是員工制服！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（16）日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示在好市多看到賣「Costco男生長袖帽T」，只見上頭有好市多商標的圖案，共有黑、灰、白三色，讓他驚喜直呼：「忠實會員必買！」 

▲網友驚見好市多專屬帽T。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）
▲網友驚見好市多賣起專屬帽T，感到相當驚喜。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）
貼文一出，網友紛紛笑翻留言，「莫非這個是員工制服」、「被當成工作人員怎麼辦」、「穿這個能終身免年費嗎」、「賣場內穿著會被當員工嗎」、「昨天逛的時候有看到，想說等等穿這個在裡面逛會不會被當作工作人員」、「員工制服外流」、「走到哪裡都會被人家認為是Costco員工」、「穿這個別人以為我換工作了」、「這麼想當Costco員工XD」。 

也有網友看了被燒到，忍不住動心想買，「這麼潮⋯還不快買起來」、「我真的想買，我覺得很幽默有趣耶」、「我要來忠誠一波」、「怎麼覺得有點好看XD」、「雖然不是忠實會員，但我覺得還不錯看」、「只有我覺得很吸引人嗎哈哈哈」、「我昨天買了呢，好可愛欸」、「糟糕我有想買的衝動，覺得很酷」。（編輯：賴禹妡） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀