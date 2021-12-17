好市多超狂帽T上架！會員見設計全暴動：穿了能免年費嗎
知名美式賣場好市多（Costco）因商品特殊又價格優惠，一直以來都受到許多消費者喜愛，沒想到近日竟有網友發現，好市多竟賣起「專屬帽T」，只見上頭有好市多的顯眼商標，遠遠看到就非常好認，讓不少人笑喊：「莫非這個是員工制服！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 10:33:58
該名網友昨（16）日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示在好市多看到賣「Costco男生長袖帽T」，只見上頭有好市多商標的圖案，共有黑、灰、白三色，讓他驚喜直呼：「忠實會員必買！」
貼文一出，網友紛紛笑翻留言，「莫非這個是員工制服」、「被當成工作人員怎麼辦」、「穿這個能終身免年費嗎」、「賣場內穿著會被當員工嗎」、「昨天逛的時候有看到，想說等等穿這個在裡面逛會不會被當作工作人員」、「員工制服外流」、「走到哪裡都會被人家認為是Costco員工」、「穿這個別人以為我換工作了」、「這麼想當Costco員工XD」。
也有網友看了被燒到，忍不住動心想買，「這麼潮⋯還不快買起來」、「我真的想買，我覺得很幽默有趣耶」、「我要來忠誠一波」、「怎麼覺得有點好看XD」、「雖然不是忠實會員，但我覺得還不錯看」、「只有我覺得很吸引人嗎哈哈哈」、「我昨天買了呢，好可愛欸」、「糟糕我有想買的衝動，覺得很酷」。（編輯：賴禹妡）