2022年最旺4生肖曝！吉星高照一整年　財運大開荷包爆滿

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2022年屬相兔有「天乙」、「太陽」等吉星照拂，再遭遇危難時節，都可以順利化解。就算遇到困境也能化險為夷，馬到成功。事業上，2022年是創業的好時機，有貴人會指引你商機與客戶資源，讓你創業初期的壓力減緩不少，甚至能夠引進固定客源，事業可說是扶搖直上。另外如果想認識大老闆級的人物，也可多請認識的長輩牽線，跟大人物丶有背景的人打交道久了，不隻眼界開闊，也能獲得更多機會，為你的2022年紮下良好根基。
貴人運、事業運最旺農曆月份：二月、五月、八月。天然的天河石，令人有信心達成願望，能增強財運，有助創一番事業。
第三名、屬相雞
2022年屬相雞有「紫微」丶「龍德」星拱照，貴人運勢強勁，做任何事都有貴人幫助，讓你事事順心，是一個適合衝刺丶發展的年份。受到吉星拱照，你的工作運如日中天，無論是想要自己創業或是跳槽都有利，即便留在原公司也可以升職加薪，收入暴增。你的領導或同事都是你的貴人，也在你遇到瓶頸時幫助你，只要你穩紮穩打的做事，就一定有所收穫。另外可以多參加公司聚會，會有人引薦貴人給你，讓你的運勢有更強勁的發展。
貴人運、事業運最旺農曆月份：五月、八月、九月。天然的黃水晶又名「商人之石」，主偏財，能旺正財及偏財，以收聚財之效。
第二名、屬相牛
首先恭喜屬相牛，在2022年一掃本命年陰霾，運勢撥雲見日，往上直衝。你在新的一年命帶紅鸞，感情方面大有進展，單身者的異性緣大旺，特別有機會遇到一個看對眼的對象，就此安定下來，甚至不排除交往後2~3個月便有閃婚共識，兩人一拍即合。交往中的人，你們的感情穩定，特別適合討論婚事，在2022年完婚，甚至不排除有雙喜臨門的喜氣與好運。已婚者則有機會添一個虎寶或兔寶，無論是想生二胎或是第一胎都很適合。 2022是你的真愛來敲門之年，別錯過這個喜上眉梢的好年。
桃花運丶婚運最旺農曆月份：四月、六月、七月、九月。天然的粉晶是愛情之石，能增加愛情運，為你打開桃花機緣。
第一名、屬相馬
2022屬相馬與本命虎為三合，又有「金匱」、「將星」加身，財福臨門，有貴人吉星扶持，大大扭轉你的運勢，霉運退散、好運到來。這兩顆星大幅提升了你的正財收入，只要好好把握時機展現自己的才華，一定能夠為自己掙得一席之地。而你的財運也會因為工作順暢所以穩穩進財，只要把工作顧好，存款自然能夠穩穩增加。建議多聽男性貴人的建議，尤其是有關投資理財方面，會有意想不到的收穫，財運最旺。
財運、貴人運最旺農曆月份：二月、三月、九月、十月。天然的綠碧璽，有聚財之效，綠色的光是幸運之光，能招財、招貴人。
十二屬相【2022運勢】關鍵字
鼠【安分守己】、牛【雙喜臨門】
虎【太歲臨頭】、兔【化險為夷】
龍【量力而為】、蛇【發展受阻】
馬【財福臨門】、羊【以喜破災】
猴【行善化災】、雞【事事順心】
狗【展露頭角】、豬【口袋破洞】（編輯：賴禹妡）
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