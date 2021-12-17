國中兒不愛讀書「靠1技能稱霸」！眾看背影：年薪破百萬
不少爸媽都會督促小孩努力用功讀書，希望孩子未來能考上一所好學校，但這名爸爸卻不太一樣！近日就有位人夫指出，自家14歲兒子不太喜愛唸書，卻憑著「1技能」闖天下，最終還貼出兒子的帥氣背影，讓一票網友驚呼「將來年薪破百萬！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 15:04:22
有位爸爸近日於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示自家14歲兒子不愛讀書，「老是為了不寫作業讓我很頭痛，對自己的生活極度懶散」，但他話鋒一轉，大讚兒子「好在對我所交代的事還能使命必達，現在店裡的高階進口冰箱拆解、維修都能放心交給他」。
愛子心切的原PO，隨即貼出兩張兒子的背影照，只見畫面中，兒子正蹲著專心拆解修理冰箱，地板上更放滿了許多工具，看到兒子努力且專業的樣貌，讓當爸的他不禁欣慰直言「看他認真帥氣的背影！」
貼文曝光後，至今已有超過4千多人按讚，網友們紛紛讚翻留言，「很開明的父母，學有專長將來賺的可能還比讀到博士多」、「如果想深入或許可以考相關學校，現在技職類學校很多，深造後畢業說不定又是一個高階人才，很多專業深入後，年薪百萬真只是起跳（電子廠最多）」、「找到自己專長和興趣很棒！」、「有一技之長，比什麼都重要」、「14歲會拆這個前途無量啊」。
其中還有內行人坦言「會修理冰箱超強耶！這個行業超缺人才」、「好好栽培，冷凍空調這個產業很缺年輕人」，立馬釣出原PO回應「缺到爆，而且很多都只是換零件師傅，根本不懂維修」。（編輯：陳雅雲）