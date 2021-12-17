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學好市多餐巾紙「切一刀」！女實測崩潰　網笑：要日輪刀

▲主婦實測網路分享的餐巾紙對半切妙方，成品出爐卻超崩潰。（圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲主婦實測網路分享的餐巾紙對半切妙方，成品出爐卻超崩潰。（圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

編輯中心/綜合報導

2021-12-17 16:48:12｜2021-12-17 17:27:36

近日，有一篇PO文熱心分享好市多紙巾改造法，一刀從中間切半，就能放入盒子成為抽取式，還可以倒入酒精成為消毒紙巾，讓不少網友看了以後大讚「生活智慧王」，不料有主婦實測後卻超崩潰，餐巾紙切口全「大開花」。

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▲原PO餐巾紙對半切放入盒中，不光大小更合適，也更抽取。（圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲原PO餐巾紙對半切放入盒中，不光大小更合適，也更抽取。（圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
《NOWnews》過去曾報導「好市多紙巾「切一刀」要幹啥？真實用途曝光　網讚長知識」，原PO分享將餐巾紙從中間一刀切半，可以放入盒子成為抽取式更方便拿取，還可以倒入酒精變成消毒紙的妙方，讓不少網友看了紛紛躍躍欲試。

▲主婦實測餐巾紙「一刀切」妙法，出來成品超崩潰。（圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲主婦實測餐巾紙「一刀切」妙法，出來成品超崩潰。（圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
但有主婦實測後卻超崩潰，只見餐巾紙兩半的切口凹凸不平，從照片中還可以看見，桌面也散落一堆餐巾紙，讓她傻眼直呼「是我的工具太遜？還是好市多的品質太好了」

貼文一出，網友紛紛揪出失敗重點，「刀子等級有差」、「這個刀子等級不一樣，不能亂學」、「人家刀法練到10級，你才1級要多練功」、「刀要磨利一點，你的刀很不利了，應該平常沒有磨刀的習慣」。更有網友創意回覆「你沒有使用呼吸法，要配合呼吸法切」、「要跟炭治郎借日輪刀」。（編輯：鍾怡婷）

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