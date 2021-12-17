麥當勞醣醋醬大補貨！網見「關鍵2字」崩潰：不點雞塊了
麥當勞的醣醋醬一直是老饕們的最愛，不光可以拿來沾雞塊，也可以拿來配薯條，是麥當勞多年來的熱門商品。近日，卻因疫情物流吃緊而頻頻缺貨，對此麥當勞前幾日在臉書歡喜PO文，宣布醣醋醬已經在鄰近國家的庫存支援下大量補貨，不料文中關鍵「2字」卻讓醣醋醬愛好者們超崩潰。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 17:20:46｜2021-12-17 17:30:36
根據麥當勞粉絲專頁的貼文表示，因疫情影響全球物流貨運，台灣醣醋醬庫存一度吃緊，好在有暖心的麥當勞國際盟友支援，「韓國」醣醋醬已抵達台灣，但因網友曾多次討論醣醋醬各國產地的味道差異，更是指出原本使用的「美國製」最美味，因此麥當勞此次也在文末特別強調，麥當勞的醣醋醬全球統一標準。
貼文一出，在PTT引發熱烈討論，多數網友仍表示「不是原本的醣醋醬真的吃不慣啊」、「印象中韓國的酸味比較明顯」、「味道跟美國的差好多」、「韓國的比較難吃，喜歡美國原版的」、「說統一標準的，舌頭真的有問題，韓國的又酸又稀」。
但也有網友表示，「有碰過客人指名要韓國的耶」、「醣醋醬吃不出差別」、「雖然我吃不出來有什麼差，但感謝韓國麥當勞」、「不錯啊 先自首給讚」。（編輯：鍾怡婷）