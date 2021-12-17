滿漢大餐是遊客最愛！牛肉泡麵霸主 老饕推「1新款」
牛肉麵是台灣的代表美食，更是許多遊客來台旅遊不會錯過的好滋味，因此有許多食品也推出泡麵版本的牛肉麵，在百家爭鳴的情況下，有網友發起討論，究竟哪一款才是泡麵牛肉麵的霸主？而除了外國遊客最愛購買的「滿漢大餐」外，在國外不太知名的一款新口味則受到更多台人推薦。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 21:36:52｜2021-12-17 22:28:16
根據原PO於《PTT》發文，好奇誰才是調理包牛肉麵的霸主？並列出多個知名選項，如統一滿漢大餐的蔥燒牛肉麵、珍味牛肉麵、麻辣鍋牛肉麵，以及味味一品的珍味牛肉麵、皇朝牛筋麵、極品紅燒牛肉麵，還有一度贊所推出的，紅燒牛肉麵、老甕牛肉麵、麻辣牛肉麵、蕃茄牛肉麵。
而除了深受外國遊客喜愛的滿漢大餐外，這1款受到台灣網友的喜愛，「那天吃一度贊老甕還不錯，不輸滿漢」、「當然是一度贊，而且他比較便宜」、「我覺得一度讚現在改良後和滿漢同等級」、「滿漢味道變了，現在是老甕第一」、「老甕唯一 麻辣鍋第二其他沒了」。
也有不少網友推薦，「滿漢大餐 蔥燒牛肉麵」、「統一蔥燒外加全聯滷牛肚」、「味味一品，要剛好選到半筋半肉的調理包，只是今年很多都碎肉」、「味味一品的珍味最讚」。（編輯：鍾怡婷）